Traccia i voli in tempo reale con il tuo iPhone: la guida definitiva senza app di terze parti

Il tuo iPhone non è solo un dispositivo di comunicazione, è anche il tuo assistente personale di viaggio. Con le sue funzioni integrate, ora puoi tracciare lo stato dei voli in tempo reale, senza la necessità di scaricare app di terze parti o visitare siti web di compagnie aeree.

La nostra vita digitale è ora centralizzata negli smartphone. Portiamo i biglietti aerei sul nostro iPhone, riceviamo notifiche tempestive dalle compagnie aeree, eppure, la possibilità di tracciare l’arrivo e la partenza dei voli direttamente dal nostro dispositivo ci aiuta a pianificare i viaggi senza intoppi.

Tracciare i voli con i Messaggi

Uno dei metodi più semplici per monitorare i voli è utilizzare l’app Messaggi sul tuo iPhone. Quando ricevi un messaggio di conferma dalla compagnia aerea con cui stai viaggiando o informazioni sul volo da un terzo, il tuo iPhone può ricercare rapidamente le informazioni sui voli nelle prossime 24 ore.

Questo include l’uso del 3D Touch o la selezione prolungata sulle informazioni del volo all’interno del messaggio, consentendo all’utente di selezionare ‘Anteprima volo’ per visualizzare le informazioni del volo e la traiettoria in tempo reale.

Tracciare i Voli con il Testo in Tempo Reale su iOS

L’app Fotocamera del tuo iPhone offre un altro modo flessibile per ottenere informazioni sui voli. Puoi usare la funzione Live Text per puntare la fotocamera su un biglietto aereo cartaceo, uno schermo del computer, uno screenshot, o qualsiasi altro supporto con il codice della compagnia aerea o il numero del volo per ottenere un’anteprima del volo.

Tracciare i Voli con Safari o Siri

Safari e Siri offrono ulteriori metodi per tracciare i voli. I moderni browser come Safari possono rilevare il codice della compagnia aerea e il numero del volo, fornendo informazioni sul volo direttamente nella barra degli indirizzi del browser o nella casella di ricerca del tuo iPhone.

Siri, l’assistente virtuale di Apple, può visualizzare le informazioni del volo su Maps se hai salvato una carta d’imbarco in Mail o Wallet. Puoi seguire il suggerimento di Siri e ottenere indicazioni per l’aeroporto, rendendo più semplice che mai monitorare e pianificare i tuoi voli.

Con queste funzioni, il tuo iPhone diventa uno strumento ancora più potente per gestire i tuoi viaggi, consentendoti di rimanere aggiornato sullo stato dei tuoi voli con pochi semplici passaggi. Ricorda che alcune informazioni sul volo potrebbero non essere disponibili a causa di problemi tecnici o perché le compagnie aeree riutilizzano gli stessi numeri di volo. Tutt

avia, con queste funzionalità integrate, l’iPhone mette a disposizione un sistema pratico e conveniente per tenere traccia dei voli.

