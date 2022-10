Il 5 ottobre non è un giorno qualunque per Apple, ma – in realtà – per l’intero universo tecnologico: è infatti il giorno della morte di Steve Jobs, co-fondatore dell’azienda di Cupertino. Sono passati ormai 11 anni da quel 5 ottobre 2011, ma il visionario statunitense è sempre il pilastro della filosofia aziendale, e così sarà anche in futuro.

Di recente, Laurene Powell Jobs, l’attuale CEO di Apple Tim Cook e Jony Ive hanno discusso dell’eredità di Jobs durante un interessante panel con la giornalista Kara Swisher. Nel corso dell’intervista, la Powell Jobs ha annunciato il lancio del sito web The Steve Jobs Archive, che mette insieme citazioni, video e addirittura email scritte dal compianto imprenditore (e non solo).

Sul sito di Apple è invece attiva la pagina “Remembering Steve”, che raggruppa messaggi di condoglianze condivise da amici, colleghi e utenti Apple da tutto il mondo. Nel giorno del 10° anniversario (quindi nel 2021), poi, è stato distribuito su YouTube un video commemorativo davvero stupendo. Lo trovate qui sotto, nel caso ve lo siate perso o vogliate rivederlo:

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Steve Jobs, non poteva di certo mancare un messaggio di colui che ha raccolto il suo testimone. Tim Cook, a cui pochi giorni fa l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha conferito la laurea honoris causa, ha affidato il suo ricordo ad un cinguettio.

Steve showed us all, again and again, that a great idea really can change the world. Remembering him today and always. pic.twitter.com/LNPBYjOiLs

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2022