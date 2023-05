Temu non è affidabile? Tutta la verità sul nuovo store cinese

La rivoluzione digitale ha scatenato un’ondata di nuovi attori nel settore dello shopping online. Uno tra questi è Temu, un gigante dell’e-commerce che ha ottenuto rapidamente popolarità grazie a prezzi incredibilmente bassi e una vasta gamma di prodotti​. Lanciato nel tardo 2022, Temu è rapidamente salito al primo posto nelle categorie di shopping dell’App Store e del Play Store, superando colossi come Shein, Amazon e Walmart negli Statu Uniti. Da qualche settimana lo store online è arrivato anche in Italia, anche su iPhone grazie all’app gratuita scaricabile dallo store.

Attualmente la società madre di Temu è PDD Holdings, un gruppo commerciale multinazionale con sede a Dublino, in Irlanda. Ha cambiato il suo nome da Pinduoduo Inc. a PDD Holdings nel febbraio 2023 e ha trasferito i suoi uffici esecutivi principali da Shanghai, Cina, a Dublino, Irlanda

Ma andiamo al sodo: come fa Temu a mantenere prezzi così bassi? E soprattutto, è affidabile come sembra o si tratta di una mega truffa?

Qualità dei prodotti e protezione acquisti

Temu offre un’ampia varietà di prodotti, da accessori per auto, abbigliamento, piccoli elettrodomestici, fino ad articoli per animali domestici. Tuttavia, le opinioni sulla qualità di questi prodotti sono contrastanti. In alcuni casi, i prodotti possono essere di qualità decente o buona, arrivare in tempo e corrispondere esattamente a come appaiono sul sito web di Temu. Tuttavia, in altri casi, potrebbero essere di qualità inferiore rispetto a quanto ci si aspettava, o potrebbero sembrare leggermente diversi rispetto a come erano sul sito web​​.

In risposta alle preoccupazioni dei clienti, Temu ha implementato un “Programma di Protezione degli Acquisti“. Questo programma garantisce un rimborso completo se si restituiscono gli articoli entro 90 giorni dalla consegna, nel caso in cui non corrispondano alla loro descrizione online, arrivino danneggiati o non arrivino affatto​​.

Controversie e preoccupazioni

Nonostante la sua popolarità, Temu ha affrontato diverse controversie. Recentemente, Temu è stata accusata dagli Stati Uniti di potenziali rischi per i dati dopo la sospensione del suo sito gemello, Pinduoduo, da parte di Google per la presenza di malware. Inoltre, il governatore del Montana, Greg Gianforte, ha accusato Temu di essere “legata a avversari stranieri” e ha bandito l’app di shopping dai dispositivi emessi dal governo statale.

Insomma, la legittimità di Temu sembra essere in un’area grigia. Mentre è vero che la maggior parte dei prodotti su Temu sono reali e che il sito offre una politica di protezione degli acquisti, le recensioni sulla qualità dei prodotti e il servizio clienti sono contrastanti. Inoltre, le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati sollevano ulteriori domande sulla sua affidabilità.

Cosa dicono gli utenti

Mentre alcuni clienti hanno riferito di aver ricevuto prodotti di buona qualità che corrispondono alle immagini sul sito web, altri hanno lamentato tempi di spedizione lunghi, articoli di bassa qualità e servizio clienti scadente. Sul sito di recensioni TrustPilot, Temu ha un punteggio medio di 2.9 stelle su più di 1,700 recensioni, con un leggero predominio di recensioni da una stella. D’altra parte, su TikTok, molte persone sembrano essere soddisfatte dei loro acquisti da Temu.

La nostra esperienza di acquisto è stata piuttosto convincente: abbiamo acquistato una serie di dispositivi elettronici a bassissimo costo, come cuffie wireless e cavi di vario genere e al momento della consegna tutti i prodotti sono apparsi in linea con quanto mostrato sul sito e funzionano a dovere. Dall’invio dell’ordine alla consegna della merce è passata circa una settimana, un’attesa tutto sommato in linea con altri noti store cinesi , come Aliexpress e Shein.

E voi avete già provato ad effettuare un acquisto su Temu.com?