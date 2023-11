Telescopio astronomico in SCONTO Black Friday: ammira le STELLE con una SPESA MINIMA

Sei pronto ad esplorare le meraviglie dell’universo? L’attesa del Black Friday su Amazon è finalmente qui, e abbiamo una proposta irresistibile per te! Un Telescopio Astronomico Professionale, che normalmente costa 209,99€, è ora disponibile a soli 159,99€ con uno sconto incredibile del 24%.

Questa è un’opportunità da non perdere per gli amanti dell’astronomia e per chiunque desideri esplorare il cielo notturno. Ma affrettati, questa offerta è valida solo fino al 27 novembre!

Tutte le specifiche tecniche del Telescopio Astronomico Professionale

Entra nell’affascinante mondo dell’astronomia e inizia ad esplorare le meraviglie del nostro universo con questo Telescopio astromico professionale.

Eccci le sue principali specifiche tecniche:

Obiettivo da 70mm di Diametro : Questo telescopio offre un’ottima capacità di raccolta della luce, permettendoti di osservare dettagli incredibili dei pianeti, delle stelle e delle nebulose.

: Questo telescopio offre un’ottima capacità di raccolta della luce, permettendoti di osservare dettagli incredibili dei pianeti, delle stelle e delle nebulose. Tre Lenti Oculari Intercambiabili : Potrai scegliere tra tre diverse lenti oculari con ingrandimenti variabili (16x, 67,5x, e 135x), offrendoti la flessibilità di esplorare il cielo a tuo piacimento.

: Potrai scegliere tra tre diverse lenti oculari con ingrandimenti variabili (16x, 67,5x, e 135x), offrendoti la flessibilità di esplorare il cielo a tuo piacimento. Treppiede Stabile in Alluminio : Il telescopio è montato su un treppiede robusto in alluminio che assicura stabilità e facilità d’uso, rendendo le tue osservazioni confortevoli e senza tremolii.

: Il telescopio è montato su un treppiede robusto in alluminio che assicura stabilità e facilità d’uso, rendendo le tue osservazioni confortevoli e senza tremolii. Cercatore di Pianeti e Stelle : Grazie al cercatore incluso, potrai individuare facilmente pianeti, stelle e altri oggetti celesti prima di ingrandirli con il telescopio, risparmiando tempo e sforzi.

: Grazie al cercatore incluso, potrai individuare facilmente pianeti, stelle e altri oggetti celesti prima di ingrandirli con il telescopio, risparmiando tempo e sforzi. Design compatto e portatile : questo telescopio è leggero e facile da trasportare, il che lo rende ideale per l’osservazione in luoghi diversi e per le avventure astronomiche all’aperto.

Con questo telescopio astronomico professionale, sarai in grado di esplorare la Luna, i pianeti del sistema solare, le galassie lontane e molto altro ancora. È perfetto per gli astronomi principianti e intermedi che cercano un telescopio di alta qualità a un prezzo accessibile.

Oggi il Telescopio astronomico è disponibile su Amazon a soli 159,99€ con uno sconto incredibile del 24%. Ma attenzione, quest’offerta è valida solo fino al 27 novembre e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente a causa della grande richiesta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.