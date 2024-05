1TB di storage a soli 99€ con l'SSD Samsung esterno in promozione

L’SSD esterno Samsung da 1TB è una soluzione di archiviazione affidabile e ad alte prestazioni progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti e degli utenti domestici più esigenti. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, offrendo tempi di accesso rapidi e prestazioni eccezionali per il caricamento e il trasferimento di grandi quantità di dati.

Dotato di un’interfaccia USB 3.2 Gen 2 che supporta velocità fino a 10 Gbps, questo SSD è retrocompatibile con le porte USB più vecchie, garantendo una connessione affidabile e veloce con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, i cavi inclusi nella confezione, USB tipo C a C e USB Tipo C a A, offrono una maggiore flessibilità di connessione.

La scocca in metallo del T7 conferisce una durevolezza eccezionale, consentendo a questo SSD di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. La sicurezza dei dati è una priorità, e l’SSD esterno Samsung offre protezione avanzata con protezione con password opzionale e encription hardware AES 256 bit

Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi e Android 5.1 e successivi, questo SSD offre una flessibilità senza pari nell’uso con una varietà di dispositivi.

Su Amazon, oggi l’SSD Samsung esterno da 1TB viene messo in sconto del 38% per un prezzo finale d’acquisto di 99€.