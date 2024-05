Cucina piatti sani e succulenti con la friggitrice ad aria Xiaomi in offerta su eBay

La friggitrice ad aria Xiaomi offre un’alternativa più sana alla tradizionale frittura, consentendo di gustare cibo delizioso con meno olio e niente fumo. Grazie alla circolazione dell’aria calda a 360°, l’olio presente negli alimenti viene fritto a fondo, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

Con un intervallo di temperatura che va da 40°C a 200°C, la friggitrice ad aria Xiaomi offre la flessibilità necessaria per preparare una vasta gamma di piatti, dalle verdure grigliate alle patatine fritte, dalle crostatine alle ali di pollo. La potenza di riscaldamento di 1400 W garantisce un aumento rapido della temperatura e una distribuzione equilibrata del calore, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce e sano.

I componenti della friggitrice, come la piastra e il cestello, sono lavabili in lavastoviglie, garantendo una pulizia facile e conveniente. Inoltre, con oltre 100 ricette intelligenti e il supporto per il controllo vocale tramite Google Assistant, cucinare diventa più semplice che mai.

La friggitrice ad aria Xiaomi supporta anche la programmazione fino a 24 ore, consentendo di preparare il cibo in anticipo e godersi un pasto caldo al ritorno a casa. Inoltre, con la possibilità di estrarre il cestello per controllare lo stato di cottura, il processo di cucina diventa sicuro e senza problemi, garantendo risultati perfetti ogni volta.

Su eBay, oggi, la friggitrice ad aria Xiaomi viene messa in maxi sconto del 19% per un costo totale e finale di 67,99€.