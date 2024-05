Potenzia la tua rete WiFi con il ripetitore TP-Link in offerta su Amazon

Il Ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare i punti morti nella tua rete domestica, offrendoti un’estensione del segnale WiFi con un solo tocco. Grazie alla tecnologia WiFi dual-band, puoi godere di una connessione più veloce e stabile, con velocità fino a 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz.

Il pratico indicatore della potenza del segnale ti aiuta a posizionare il ripetitore in modo ottimale, garantendo una copertura uniforme in tutta la tua casa.

Con il tasto WPS, la configurazione è rapida e semplice, mentre l’app Tether o l’interfaccia web ti consentono di controllare facilmente il dispositivo e gestire le impostazioni.

Grazie alla modalità AP integrata, il ripetitore può essere utilizzato anche per estendere la rete cablata, offrendoti una flessibilità ulteriore nella gestione della tua connessione internet. In questo modo, puoi ampliare la copertura WiFi e migliorare la connettività in tutte le aree della tua casa o dell’ufficio, garantendo una connessione affidabile e veloce per tutti i dispositivi connessi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto molto interessante e allettante del 22% su un dispositivo molto utile: si tratta di un ripetitore WiFi, fondamentale per potenziare la copertura in ambienti in cui la rete e debole, casa o ufficio non fa differenza. Prezzo finale 34,99€.