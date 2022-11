La linea di dispositivi Fire TV di Amazon – attualmente in super sconto in occasione del Black Friday – è perfetta per l’intrattenimento. La qualità costruttiva si sposa con le prestazioni sempre al top dei singoli device, ma di tanto in tanto bisogna anche aggiornarsi. E questo il gigante di Seattle lo sa bene, e infatti è da poche ore acquistabile a 39,99 euro il nuovo telecomando vocale Alexa Pro.

Le forme sono pressoché invariate, ma basta una rapida occhiata per accorgersi che qualcosa è cambiato, che si tratta di un upgrade. Un aggiornamento non rivoluzionario (cosa assolutamente non necessaria), ma comunque vantaggioso per l’utente finale.

Nel suo comunicato stampa, Amazon pone subito l’attenzione su un aspetto inedito per un telecomando per Fire TV: è praticamente impossibile perderlo (ad esempio tra i cuscini del divano). Non riesci a trovarlo? Ti basta pronunciare la frase magica “Alexa, trova il mio telecomando” a un dispositivo con supporto ad Alexa per far sì che il remote emetta un suono per farsi localizzare.

Ma le migliorie non finiscono mica qui. Il telecomando vocale Alexa Pro è infatti multifunzione e puoi utilizzarlo per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili. Poi si illumina al buio, o meglio, sono i suoi tasti ad illuminarsi in condizioni di scarsa luminosità. E poi ci sono anche due pulsanti personalizzabili che puoi associare a canali e app preferiti.

Altro punto a favore della new entry di Amazon è il suo lato green. Il 30% della plastica impiegata è infatti riciclata, mentre il 96% dell’imballaggio è a base di fibra di legno. Un plauso all’azienda di Seattle.

