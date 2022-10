È attualmente in offerta lampo (ed è richiestissima!) la telecamera interna Wi-Fi di EZVIZ che trasmette direttamente sul tuo iPhone – o un altro smartphone compatibile – immagini in Full HD. Cattura ottimi video anche in condizioni di scarsa luminosità, è in grado di rilevare i movimenti delle persone nell’inquadratura ed è compatibile con i due assistenti vocali più diffusi, Alexa e Assistant.

Un accessorio utilissimo, che oggi puoi acquistare a soli 62,99 euro grazie allo sconto del 21%. Ricorda che la promozione terminerà tra pochissime ore, dunque meglio sbrigarsi!

La BC2 è una telecamera interna wireless e smart a tutti gli effetti. Si collega al Wi-Fi e supporta sia Alexa che Google Assistant. La trasmissione dell’immagine è in Full HD, supporta la visione notturna ed può riconoscere i movimenti delle persone.

Grazie ai due faretti integrati, la telecamera BC2 può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

Il gadget di EZVIZ è incredibilmente compatto (sta nel palmo della mano), si installa sua una base magnetica e integra una batteria davvero incredibile: fino a 50 giorni con un solo ciclo di ricarica. Per memorizzare i video puoi utilizzare schede microSD fino a 256GB (come questa a marchio SanDisk ora in offerta su Amazon a 34,51 euro).

Da segnalare poi la comunicazione bidirezionale che ti permette di parlare con chi è a casa, per “stare in famiglia” anche quando si è distanti oppure per comunicazioni d’emergenza.

La telecamera BC2 di Ezviz è piccola ma potente, e soprattutto si traduce in una maggiore sicurezza, per tenere tutto sotto controllo anche quando siamo lontani da casa. Ti ricordo che lo sconto del 21% tra poche ore non sarà più disponibile, ti conviene quindi andare di corsa se vuoi concludere l’affare a poco più di 60 euro.