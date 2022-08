Tastiera Wireless Logitech ad un PREZZO FOLLE

Su Amazon è disponibile una tastiera wireless universale per dispositivi Apple, compatibile con iPhone, iPad e macOS ad un prezzo davvero eccezionale: la potete acquistare a soli 29,99€. La tastiera in questione, di colorazione nera, presenta anche un piccolo spazio per posizionarci dentro l’eventuale dispositivo.

Il dispositivo in questione è collegabile con dispositivi con sistema operativo macOS, iOS e iPadOS, attraverso il bluetooth. Dotato di una rotellina laterale, con essa è possibile selezionare uno dei tre dispositivi memorizzati, così da poterla collegare in modo veloce e rapido in qualunque momento. Per quanto riguarda i dispositivi memorizzati, lo switch tra i tre sarà facile e veloce, permettendo di passare da uno all’altro in pochi attimi con la semplice gestione della rotellina.

La tastiera presenta un layout tradizionale, con un design salvaspazio che permette di avere l’eventuale mouse più vicino possibile. La Tastiera Wireless Logitech inoltre presenta una base integrata, utile per mantenere un iPad o per metterci addirittura iPad e iPhone in verticale, in modo da poter avere tutto a portata di mano.

La Tastiera Wireless Logitech è dotata di 2 batterie AAA preinstallate, che possono durare fino a 2 anni; è inoltre resistente a schizi e urti, in modo da essere anche longeva dopo tanti viaggi e trasporti fatti. La colorazione nera è accostata a degli inserti verde acido.