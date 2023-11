Tastiera Logitech per APPLE: switcha fra MAC e iPad a prezzo SCIOCCANTE!

Amazon continua a sorprendere con le sue offerte del Black Friday, e questa volta è il turno della tastiera wireless Logitech MX Keys for Mac, ora disponibile a soli 88,99€, con uno sconto del 34%!

Questa è un’occasione da non perdere per gli utenti Apple alla ricerca di una tastiera di alta qualità che combina design, comfort e tecnologia. E ricorda, queste offerte sono valide solo fino al 27 novembre!

Design Elegante e Funzionalità Avanzate

La Logitech MX Keys for Mac è una tastiera che si distingue per il suo design raffinato e le sue specifiche tecniche all’avanguardia:

Tasti Retroilluminati LED : Per una digitazione confortevole in qualsiasi condizione di luce.

: Per una digitazione confortevole in qualsiasi condizione di luce. Connettività Bluetooth e USB-C : Facile da collegare a tutti i tuoi dispositivi Apple.

: Facile da collegare a tutti i tuoi dispositivi Apple. Compatibilità Completa : Funziona perfettamente con MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

: Funziona perfettamente con MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. Layout Italiano QWERTY : Progettata per offrire un’esperienza di digitazione intuitiva e familiare.

: Progettata per offrire un’esperienza di digitazione intuitiva e familiare. Design Sottile e Elegante: Si integra perfettamente con l’estetica dei prodotti Apple.

Questa tastiera è l’ideale per chi cerca un dispositivo che unisce eleganza e prestazioni. Che tu sia un professionista creativo, uno studente o semplicemente un appassionato di prodotti Apple, la Logitech MX Keys for Mac è la scelta perfetta per te.

Approfitta di Questa Offerta Limitata!

Non perdere questa incredibile opportunità di avere una tastiera Logitech MX Keys for Mac a un prezzo eccezionale. Visita Amazon oggi stesso e approfitta di questo sconto limitato. Ricorda, hai tempo solo fino al 27 novembre per approfittare di questa offerta.

Acquista ora la tua Logitech MX Keys for Mac e migliora la tua esperienza di digitazione con stile e comfort!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.