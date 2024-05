Mini PC compatto e funzionale al 30% di sconto su Amazon: sconto outlet

Un mini PC è, a tutti gli effetti, un computer che si presenta in dimensioni compatte ma con tutte le funzionalità di un normale computer e oggi, il mini PC NiPoGi viene scontato del 30% per un costo totale e finale di 189,55€.

Outlet Amazon: scontatissimo il mini PC NiPoGi

Il Mini PC NiPoGi è un concentrato di potenza e versatilità. Dotato della più recente CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, questo mini PC offre un aumento delle prestazioni del 30% rispetto ai suoi predecessori, garantendo un’elaborazione veloce e efficiente per una varietà di attività, dalla navigazione web allo streaming video e al lavoro.

Con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, l’NiPoGi AK1 Plus offre un’ampia capacità di archiviazione e una velocità di esecuzione superiore, consentendo di salvare e accedere rapidamente a file di grandi dimensioni. Inoltre, il supporto per l’espansione dello storage tramite SSD/HDD SATA da 2,5″ consente di aumentare ulteriormente lo spazio disponibile per i dati.

Grazie alla grafica integrata Intel UHD e al supporto per la risoluzione 4K UHD, questo mini PC offre un’esperienza visiva eccezionale, con immagini nitide e dettagliate e una riproduzione video fluida. Con la possibilità di collegare due schermi tramite le due porte HDMI, è possibile sfruttare al massimo lo spazio di lavoro e migliorare l’efficienza multitasking.

La connettività WiFi 2.4G/5G garantisce una connessione internet veloce e stabile, mentre il Bluetooth 4.2 consente di collegare facilmente dispositivi wireless come tastiere e mouse. Con una workstation così potente e compatta, l’NiPoGi Small PC è la soluzione ideale per coloro che cercano prestazioni elevate e versatilità in uno spazio ridotto.

Su Amazon, oggi, il mini PC NiPoGi viene scontato del 30% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 189,55€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.