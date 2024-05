Mouse da gaming Corsair M65 precisissimo e di design al 25% di sconto

Corsair è un’azienda leader nell’ambito della produzione di prodotti da gaming e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 25% sul mouse da gaming Corsair M65 che viene venduto al prezzo totale di 59,99€.

Scontatissimo il mouse da gaming Corsair

Il mouse da gaming Corsair M65 si distingue per la sua struttura in alluminio, che non solo conferisce resistenza e durabilità, ma aggiunge anche uno stile distintivo al dispositivo. Dotato di un avanzato sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI, offre una sensibilità eccezionale e un tracking preciso fino a 650 pollici al secondo, con un’accelerazione massima di 50 G.

Grazie agli switch ottici, l’M65 assicura reazioni ultra veloci e precise, con una durata garantita di 70 milioni di clic, permettendo ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza problemi. La tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON consente una trasmissione dei movimenti e dei clic al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto ai mouse gaming tradizionali.

Il mouse offre un controllo superiore grazie alla fusione dei sensori, che combina un giroscopio a sei assi e un accelerometro per registrare anche i minimi movimenti e distanze di riposizionamento, garantendo una precisione eccezionale durante il gioco.

Inoltre, il sistema di pesi regolabile consente agli utenti di personalizzare il baricentro e il peso dell’M65, con la possibilità di regolarlo da 97 g a 115 g utilizzando fino a sei pesi inclusi. Il Corsair M65, quindi, è un mouse da gaming ad alte prestazioni progettato per offrire una combinazione di resistenza, precisione e personalizzazione.

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming Corsair viene venduto al costo totale e finale di 59,99€ grazie allo sconto del 25%.

