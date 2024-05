Cassa bluetooth JBL con moschettone per essere portata in spalla ovunque al 23% DI SCONTO

La cassa bluetooth JBL Clip 4 si distingue per la sua straordinaria combinazione di portabilità, resistenza e qualità del suono. Dotata del potente JBL Pro Sound, offre un’esperienza di ascolto di alta qualità, con bassi profondi e una resa sonora nitida e cristallina, direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Il suo design portatile è stiloso grazie alla caratterizzazione con tessuti variopinti che conferiscono un tocco di personalità. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al moschettone integrato, la JBL Clip 4 può essere facilmente trasportata ovunque tu vada, garantendo un’esperienza musicale sempre al top, sia in casa che in viaggio.

Inoltre, la certificazione IPX67 waterproof e dustproof rende questo diffusore bluetooth ideale per essere utilizzato in ambienti esterni e sotto la doccia, assicurando una protezione affidabile da acqua e polvere.

La lunga autonomia è un altro punto di forza della JBL Clip 4: con una sola ricarica, offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless, permettendoti di godere della tua musica preferita senza interruzioni. La JBL Clip 4 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un diffusore bluetooth compatto, resistente e performante, in grado di offrire un’esperienza sonora di alta qualità ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth JBL Clip 4 viene scontata del 23% per un costo totale e finale e completo di 49,99€. Approfittane ora!