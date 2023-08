Task Manager per Mac a rischio malware: l'allarme da un esperto

macOS, il sistema operativo di Apple per i Mac, è tradizionalmente considerato come uno dei più sicuri al mondo. Ma una recente rivelazione potrebbe gettare ombra su questa reputazione. Un noto ricercatore di sicurezza, Patrick Wardle, ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo la capacità del Task Manager in background di macOS di rilevare e fermare i malware.

Le difese di macOS contro i malware potrebbero essere insufficienti

Apple utilizza un sistema di protezione a tre livelli per difendere i Mac dai malware:

Prevenzione dell’installazione di malware: Questo si basa sul controllo delle app presenti nel Mac App Store e l’uso del Gatekeeper per assicurarsi che tutte le app provenienti da fonti esterne siano firmate da uno sviluppatore riconosciuto. Riconoscimento e blocco dei malware: Grazie a XProtect, un sistema antivirus integrato, macOS può identificare e fermare il funzionamento di malware noti, basandosi su firme che vengono regolarmente aggiornate. Impedimento all’esecuzione futura di malware: Anche se un malware è riuscito ad agire una volta, Apple lo identifica e lo blocca, aggiornando costantemente XProtect. Inoltre, nel tentativo di combattere le forme più pericolose di malware che possono persistere, è stato introdotto un “gestore attività in background”.

La critica di Wardle

Sebbene queste misure sembrino robuste, Patrick Wardle sostiene che vi siano falle nel sistema. Dopo aver notato anomalie nel funzionamento del Task Manager in background, Wardle ha segnalato vari problemi a Apple, alcuni dei quali sono stati risolti. Tuttavia, secondo lui, la compagnia non ha affrontato alcune delle questioni più critiche, lasciando gli utenti potenzialmente vulnerabili.

Per sottolineare la sua preoccupazione, Wardle ha condiviso i dettagli di come aggirare il Task Manager in background alla conferenza hacker Defcon senza avvisare in anticipo Apple. Ha rivelato diversi modi per bypassare il sistema, alcuni dei quali non richiedono nemmeno l’accesso root al Mac.

La principale preoccupazione di Wardle è che il Task Manager in background possa fornire un falso senso di sicurezza. Se gli utenti e le società di sicurezza ritengono erroneamente che il sistema sia infallibile, potrebbero non prendere precauzioni aggiuntive, lasciando i loro dispositivi esposti.

Sebbene le affermazioni di Wardle debbano essere ulteriormente verificate e analizzate, sottolineano l’importanza di una costante vigilanza in materia di sicurezza informatica. È essenziale che gli utenti rimangano informati e attenti, specialmente di fronte a rivelazioni come queste.