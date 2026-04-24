Supererà ogni limite: ecco come sarà il nuovo Super Tablet Lenovo

Tutto cambia velocemente e ogni dettaglio può fare la differenza nel ondo del gaming mobile, e ora Lenovo si prepara a tornare con un dispositivo che non passa inosservato.

Il nuovo Legion Tab Gen 5 non è ancora ufficialmente in vendita, ma la sua comparsa sui canali ufficiali lascia poco spazio ai dubbi: il debutto è vicino e l’obiettivo è chiaro, alzare ancora l’asticella dei tablet da gioco.

La novità Lenovo

Già intravisto durante il MWC 2026, il dispositivo nasce con un’idea molto concreta alle spalle: offrire prestazioni di altissimo livello senza rinunciare alla portabilità. Non un tablet grande e ingombrante, ma uno strumento compatto, pensato per chi gioca spesso, ovunque si trovi.

È un cambio di prospettiva che si sta facendo sempre più evidente: il gaming non è più legato solo a casa o a una postazione fissa, ma si sposta, segue i ritmi della giornata.

Il primo impatto è tutto nello schermo. Un pannello da 8,8 pollici che non punta sulle dimensioni, ma sulla qualità: risoluzione molto elevata, colori profondi, fluidità estrema grazie a un refresh rate che arriva fino a 165 Hz.

Tradotto nell’uso reale, significa movimenti più precisi, immagini più pulite e una sensazione di controllo che si avvicina a quella delle piattaforme più tradizionali. Non è solo una questione estetica, ma di risposta immediata durante il gioco.

La soluzione più potente

Sotto la scocca, il lavoro fatto è ancora più interessante. Il cuore del tablet è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, una delle soluzioni più potenti disponibili oggi su Android. Accanto a questo, Lenovo ha inserito un sistema di ottimizzazione basato su intelligenza artificiale, capace di intervenire in tempo reale su prestazioni, audio e feedback.

Non è un’aggiunta di facciata: l’obiettivo è mantenere costante la qualità anche durante le sessioni più lunghe, evitando cali improvvisi o surriscaldamenti.

Ed è proprio il tema del calore a fare la differenza. Il sistema di dissipazione è stato aggiornato, con una struttura interna pensata per distribuire meglio la temperatura. In pratica, il tablet può sostenere carichi elevati più a lungo, senza perdere stabilità. Un aspetto che, per chi gioca davvero, pesa molto più dei numeri sulla carta.

La batteria segue la stessa logica. I 9.000 mAh non servono solo a garantire autonomia, ma a sostenere un utilizzo continuo senza ansia da ricarica. E poi c’è una funzione interessante, quella della modalità bypass: il dispositivo può essere alimentato direttamente dalla corrente, evitando di stressare la batteria durante le sessioni più intense. È un dettaglio tecnico, ma racconta bene a chi si rivolge questo prodotto.

Anche la connettività guarda avanti, con supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth di nuova generazione. Le due porte USB-C, una dedicata alla ricarica e una ai dati, permettono un utilizzo più flessibile, quasi da dispositivo ibrido.

Non è solo un tablet per giocare, ma uno strumento che può adattarsi a più contesti. Resta ancora da capire quando arriverà in Europa e a quale prezzo, ma il messaggio è già chiaro.