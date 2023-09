Lo splendido Notebook Asus da 15,6" con Intel Core i5 è in SUPER SCONTO!

eBay ha lanciato una promozione imperdibile sul Notebook Asus F1504ZA-NJ165W, offrendolo a soli 499,90€, con uno sconto del 12% sul prezzo originale. Questa è una delle offerte più allettanti del momento, e se stai considerando di aggiornare il tuo vecchio laptop o di fare un regalo speciale a qualcuno, ora potrebbe essere il momento giusto.

Notebook Asus con processore Intel Core i5

Il Notebook Asus F1504ZA-NJ165W non è un normale laptop. Si tratta di un dispositivo potente e versatile, perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Dotato di un display da 15.6 pollici, offre una visione chiara e nitida, ideale per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento. Ma non è solo il display a impressionare. Al suo interno, questo notebook ospita un processore Core i5, garantendo velocità e reattività in ogni situazione. Che tu stia lavorando su progetti complessi, navigando su internet o giocando, questo laptop non ti deluderà.

La memoria RAM da 8GB assicura che puoi avere più applicazioni aperte contemporaneamente senza rallentamenti, mentre l’ampio SSD da 512GB offre spazio a sufficienza per tutti i tuoi file, documenti, foto e video. E non dimentichiamo il sistema operativo Windows 11 Home, che offre un’esperienza utente migliorata, con nuove funzionalità e un’interfaccia ancora più intuitiva.

Ma ciò che rende davvero speciale questo Notebook Asus è la sua costruzione di alta qualità. Con un design elegante e raffinato, è anche robusto e durevole, costruito per durare nel tempo. E con un peso di soli 1,7 kg, è anche incredibilmente portatile, perfetto per chi è sempre in movimento.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay. Con uno sconto del 12%, il Notebook Asus è ora disponibile a un prezzo che difficilmente troverai altrove. Che tu ne abbia bisogno per lavoro, studio o semplicemente per divertimento, questo laptop ha tutto ciò che serve per soddisfare le tue esigenze. Affrettati e approfitta di questa offerta prima che scada! Non perdere l’occasione di avere un dispositivo di alta qualità a un prezzo così vantaggioso.

