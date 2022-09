Oggi è una buona giornata per chi cerca ottimi accessori di elevata qualità come complemento al proprio smartphone. Belkin, uno dei marchi più noti in ambito tecnologico e partner ufficiale Apple, oggi sconta tanti dispositivi. Qui di seguito trovi i migliori sconti della giornata.

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 10K

Compatto e potente, questo PowerBank wireless è progettato per allinearsi perfettamente e con la massima efficienza con iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max and iPhone 12 mini e tutta la serie iPhone 14.

Grazie alla capienza di 10.000 mAh, ricarica gli smartphone senza fili fino a 7,5 W e con cavo USB-C/Lightning fino a 18W. Il tutto con la comodità di un aggancio MagSafe. La ricarica passante consente di ricaricare il PowerBank mentre si ricarica il telefono.

Caricabatteria Wireless 3 in 1

Una soluzione di ricarica wireless all-in-one per iPhone, Apple Watch ed AirPods, tutti assieme e contemporaneamente. Eroga una ricarica wireless rapida per i modelli di iPhone compatibili con la tecnologia Qi, fino a 7,5W, e per Apple Watch ed AirPods fino a 5W.

Supporto di ricarica wireless magnetico

Semplifica la ricarica del tuo iPhone 13 con un allineamento magnetico perfetto e un aggancio sicuro. L’indicatore LED comunica la presenza di oggetti estranei o se la ricarica sta avvenendo senza problemi Funziona con iPhone 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e altri dispositivi con MagSafe, incluso quindi iPhone 14.

Supporto per telefono con tracking del viso

Costa solo 29€ invece di 49€, ma questo supporto per smartphone ha una caratteristica che lo rende unico: ha il tracking facciale che segue i tuoi movimenti mentre registri i video. L’app iOS associata è personalizzata per riconoscere il tuo viso, si collega direttamente ai profili dei tuoi social media per caricare contenuti facilmente.

Batteria esterna wireless magnetica 10K

Il Supporto di ricarica wireless magnetico MagSafe di Belkin per iPhone è scontato del 42% e costa quindi 32,99€ invece di 57€ . E include pure un alimentatore USB PD da 20W.

Ha la doppia funzionalità come tappetino di ricarica wireless e power bank portatile da 10.000 mAh. Ricarica wireless fino a 7,5 W e ricarica tramite cavo USB-C/Lightning fino a 18 W.

Caricabatteria wireless compatibile con MagSafe

Questo accessorio garantisce un aggancio MagSafe perfetto per una ricarica efficiente e senza problemi. L’indicatore LED comunica la presenza di un oggetto estraneo e se l’iPhone 13 si sta ricaricando in modo ottimale. Ricarica in modalità wireless il tuo iPhone 12, 13 e 14 con una potenza fino a 10W.

BoostCharge Supporto da Auto Magnetico

Questo Supporto da Auto Magnetico include un montaggio sicuro e facile per iPhone con MagSafe. La confezione include un cavo USB-C e un alimentatore da auto USB-C PD 3.0 da 20W.

Boost Charge da Auto Rapido

Questo PowerBank non è come tutti gli altri. Serve per dare un’iniezione di carica in pochissimo tempo ai tuoi dispositivi elettronici. Ha l’attacco accendisigari da auto da una parte, e l’USB-C dall’altra.

Supporta la ricarica rapida per iPhone dall’8 in poi, ma anche di iPad e iPad Pro e permette di arrivare da 0 al 50% di ricarica in 30 minuti con cavo da USB-C a Lightning.