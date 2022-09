iPhone 14, già disponibili su Amazon le cover originali Apple

In attesa che anche iPhone 14 e iPhone 14 Pro siano disponibili per i pre-ordini, su Amazon hanno fatto capolino le cover originali Apple dedicate all’ultima generazione di smartphone presentata all’evento Far Out di mercoledì scorso.

Fatte in silicone “liscio e piacevole al tatto” o in pelle, includono tutte una fodera interna in microfibra che protegge iPhone da graffi e cadute. Includono anche dei magneti interni che si allineano con iPhone 14 agganciandolo saldamente e con facilità.

Acquista Cover iPhone 14

iPhone 14:

Custodia MagSafe in silicone (PRODUCT) RED ​​​​​​​a 55,67€;

Custodia MagSafe in silicone Agave a 55,67€;

Custodia MagSafe in silicone Aurora a 56,32€;

Custodia MagSafe in silicone Viola Scuro a 55,62€;

iPhone 14 Plus:

Custodia MagSafe in silicone (PRODUCT) RED ​​​​​​​a 55,67€;

Custodia MagSafe in pelle Terra d’ombra a 65,97€;

Custodia MagSafe in silicone Viola Sambuco ​​​​​​​a 55,67€;

iPhone 14 Pro:

Custodia MagSafe in pelle Terra d’ombra a 65,40€;

Custodia MagSafe in pelle Arancione ​​​​​​​a 65,97€;

Custodia MagSafe in pelle Verde Foresta ​​​​​​​a 65,40€;

Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro – Mezzanotte ​​​​​​​a 65,97€.

iPhone 14 Pro Max:

Custodia MagSafe in pelle Terra d’ombra a 65,40€​​​;

Custodia MagSafe in silicone Blu tempesta ​​​​​​​a 56,32€;

Custodia MagSafe in silicone Viola Sambuco ​​​​​​​a 56,32€;

Custodia MagSafe in silicone Aurora a 56,32€;