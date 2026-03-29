Super camera in vista: Apple testa un sensore con un'enormità di MP per iPhone

Apple osserva, testa, ma non si scopre ancora. Eppure dietro le prove su un sensore da 200 megapixel si intravede qualcosa.

Negli ambienti più vicini alla filiera tecnologica si torna a parlare di fotografia mobile, e questa volta il nome che circola con insistenza è quello di Apple. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda di Cupertino avrebbe avviato test interni su un sensore fotografico da 200 megapixel, una soluzione che fino a oggi è stata adottata soprattutto dai produttori Android più aggressivi sul piano hardware.

A rilanciare la notizia è il noto leaker Digital Chat Station, che avrebbe confermato previsioni già anticipate nei mesi scorsi anche da Morgan Stanley. Il dato più interessante riguarda la dimensione del sensore: si parla di un formato da 1/1.12″, quindi decisamente ampio per uno smartphone e in grado, almeno sulla carta, di migliorare la resa in condizioni di scarsa luminosità.

Va chiarito subito un punto: si tratta di prove interne, non di un prodotto già definito. Apple, come spesso accade, esplora diverse soluzioni prima di scegliere quale portare davvero sul mercato. E in questo caso, i tempi sembrano tutt’altro che imminenti.

Le informazioni che arrivano dalla catena produttiva suggeriscono che un eventuale iPhone dotato di sensore da 200 MP non arriverà con la prossima generazione. Si guarda piuttosto a un orizzonte più distante, probabilmente già nel corso del prossimo anno o oltre.

C’è poi un altro dettaglio che racconta bene l’approccio di Apple: il sensore verrebbe testato solo sulla fotocamera principale, senza estendere questa risoluzione agli altri moduli. Una scelta coerente con la filosofia dell’azienda, che ha sempre preferito ottimizzare pochi elementi chiave invece di moltiplicare le specifiche.

Il confronto con Oppo: due strategie opposte

Per capire meglio il contesto basta guardare a cosa stanno facendo altri produttori. Il nuovo Oppo Find X9 Ultra, atteso a breve, dovrebbe spingersi molto più in là sul piano hardware.

Il dispositivo, secondo le anticipazioni, integrerà addirittura due sensori da 200 megapixel: uno principale basato su Sony LYT-901 e uno periscopico con zoom ottico 3x. A questi si aggiungerebbero una seconda lente periscopica con zoom 10x e una ultra-grandangolare da 50 MP.

Il risultato è un sistema estremamente complesso, pensato per coprire ogni scenario fotografico possibile, con uno zoom che promette di arrivare fino a 120x digitale e un livello intermedio definito “qualità ottica” fino a 20x.

La distanza tra queste due filosofie è evidente. Da una parte c’è chi punta sull’hardware, aumentando risoluzione e numero di sensori. Dall’altra, Apple continua a investire soprattutto sulla fotografia computazionale, cioè sull’elaborazione software delle immagini.

Negli ultimi anni gli iPhone hanno dimostrato che non servono necessariamente numeri estremi per ottenere risultati di alto livello. L’ottimizzazione degli algoritmi, la gestione del colore e il trattamento della luce hanno spesso fatto la differenza più dei megapixel puri.

Ecco perché questo test sui 200 MP solleva una domanda interessante: Apple sta davvero preparando un cambio di strategia o si tratta solo di un’esplorazione tecnica?

Cosa potrebbe cambiare davvero per gli utenti

Se questa tecnologia dovesse arrivare, l’impatto concreto non sarebbe solo nei numeri. Un sensore così grande permetterebbe, ad esempio, di migliorare il dettaglio nelle foto e di offrire maggiore flessibilità in fase di ritaglio senza perdere qualità.

Allo stesso tempo, potrebbe aprire la strada a nuove modalità di scatto, soprattutto in condizioni difficili come la notte o gli ambienti interni.

Ma il punto resta sempre lo stesso: Apple non è mai stata una rincorsa ai numeri. Se davvero vedremo un iPhone da 200 megapixel, sarà perché questa soluzione avrà trovato un senso preciso all’interno dell’esperienza d’uso.

Per ora, tutto resta in fase di test. Ma il segnale è chiaro: anche a Cupertino si guarda con attenzione a una tecnologia che, fino a poco tempo fa, sembrava distante dal loro modo di intendere la fotografia mobile.