Su Amazon risparmi 200€ sul Google Pixel 9 per il Black Friday

Google Pixel 9 è il nuovo top di gamma dell’azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, in occasione per il Black Friday, viene messo in offerta con uno sconto del 20% (200€) per un costo finale e totale di 799€.

Google Pixel 9: il top di gamma assoluto in promozione

Il Google Pixel 9 rappresenta il futuro della tecnologia mobile, progettato per offrire il meglio dell’AI di Google e migliorare ogni aspetto della tua esperienza quotidiana. Con strumenti innovativi e un design sofisticato, è il dispositivo perfetto per chi cerca funzionalità avanzate e praticità in un unico smartphone.

La fotocamera di Pixel 9 ti permette di scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione. Grazie alle funzionalità di editing basate sull’intelligenza artificiale, puoi ritoccare le immagini con facilità, rendendole perfette anche se scattate da vecchi dispositivi. La potenza dell’AI ti aiuta anche nella gestione quotidiana: con Pixel 9, pianificare, avviare progetti e completare la tua lista di cose da fare diventa più semplice e veloce che mai.

Il design di Pixel 9 è una combinazione di eleganza e praticità. I bordi curvi e il vetro anteriore e posteriore creano una sensazione premium al tatto, mentre il display Actua da 6,3 pollici, più luminoso che mai, offre un’esperienza visiva eccezionale.

Costruito per durare nel tempo, il Pixel 9 è progettato per essere aggiornato per ben 7 anni con miglioramenti al sistema operativo, aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Questo garantisce che il tuo smartphone rimanga all’avanguardia per molti anni. Con tutte le tue app Google preferite integrate e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, fare di più non è mai stato così facile.

