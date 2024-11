Su Amazon il Motorola Edge 50 Pro è scontato del 42%: FOLLIA

Motorola ha una lunghissima tradizione nella produzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, il suo Edge 50 Pro, viene messo in offerta con uno sconto XL del 42% per un costo totale e finale di 407,40€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola Edge 50 Pro

Il Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone dal design perfettamente bilanciato, realizzato con materiali naturali al tatto e bordi arrotondati ergonomici per una presa comoda e sicura. La sua protezione IP68 lo rende resistente all’acqua, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni anche in ambienti umidi o durante l’immersione in acqua.

Pensato per catturare la vita in movimento, il Motorola Edge 50 Pro è dotato di avanzate funzionalità di intelligenza artificiale (IA) e di un teleobiettivo 3x, che ti permettono di registrare video perfettamente a fuoco e di catturare dettagli incredibili anche su soggetti distanti. Ogni foto e video sarà cristallino, con una qualità degna dei migliori professionisti.

La Ricarica TurboPower da 125W, la più veloce di sempre, ti offre una straordinaria autonomia: bastano solo 6 minuti di ricarica per ottenere un’intera giornata di utilizzo. Un’innovazione che ti permette di rimanere sempre connesso e pronto a usare il tuo smartphone senza interruzioni.

Inoltre, il Motorola Edge 50 Pro è arricchito con funzionalità esclusive Moto, che offrono un’esperienza ancora più intuitiva, personale, sicura e divertente. Il brillante display pOLED Super HD da 6,7″ rende l’esperienza visiva unica, con un contrasto e una vivacità di colore di livello cinematografico, perfetti per goderti film e serie TV con una qualità straordinaria.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 50 Pro viene messo in offerta con uno sconto XL del 42% per un costo totale e finale di 407,40€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.