Tutti conoscono Steven Spielberg e tutti sanno che la sua comfort zone è quella del set cinematografico. Questa volta però il regista quattro volte Premio Oscar ha voluto fare altro, qualcosa per lui di totalmente nuovo: girare un videoclip musicale. E la cosa più incredibile è che lo ha fatto utilizzando solo un iPhone.

Marcus Mumford – frontman della band Mumford & Sons – a breve lancerà il suo primo disco da solista e per il video del singolo “Cannibal” ha scelto il regista di Indiana Jones, Salvate il Soldato Ryan, E.T. e così via. Da un post pubblicato da Mumford sui suoi profili social, apprendiamo che il video è stato girato in una palestra di New York City e che Spielberg non ha usato altro che un iPhone (un 13 Pro/13 Pro Max, immaginiamo).

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3 — Marcus Mumford (@marcusmumford) July 18, 2022

Il risultato finale è incredibile, soprattuto se si considera che il tutto è stato fatto con un singolo ciak. Una ripresa unica, un cosiddetto “one take”.

Quella di affidarsi ad un iPhone per un video musicale non è una scelta insolita per il settore. Pensate che il video di “Lose You To Love Me” di Selena Gomez è stato girato con un iPhone 11 Pro. Lo è però per Steven Spielberg, che ha scommesso sullo smartphone di Apple per il suo grande debutto nel mondo della sette note. Come mai questa scelta? La risposta è nella scheda tecnica dell’iPhone che pensiamo il regista abbia utilizzato, ovvero iPhone 13 Pro.

Il dispositivo – che avrà tanto da dire anche dopo la presentazione della nuova generazione – vanta un sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo. Può registrare video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60fps e ProRes fino a 4K a 30fps. Di fondamentale importanza anche la doppia stabilizzazione ottica dell’immagine video, lo zoom ottico con estensione totale a 6x e lo zoom digitale fino a 9x.

iPhone 13 Pro è un camera-phone a tutti gli effetti, e Steven Spielberg lo ha dimostrato con il video di Cannibal.