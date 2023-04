Quello tra Steve Jobs e la musica è stato un matrimonio perfetto. Mai una crisi, mai strade diverse. La passione per le sette note è stata una costante nella vita del co-fondatore di Apple e si è palesata in tante occasioni. Non è un caso dunque che il gigante di Cupertino abbia rivoluzionato anche il mondo della musica. Con iPod è cambiato il modo di ascoltare, con iTunes Store quello di scoprire e scaricare (legalmente) brani musicali. Ah, e non possiamo di certo dimenticare Garage Band, che ha reso i Mac degli studi di registrazione con tutti il necessario per creare e dare sfogo alla propria immaginazione.

Ma per Steve Jobs la musica non era solo intrattenimento, era anche una fonte di ispirazione. E a tal proposito, forse non tutti sanno che una band in particolare (forse la band per definizione) ha svolto un ruolo decisivo per l’approccio dell’imprenditore statunitense al mondo degli affari. Si tratta dei Beatles.

Steve Jobs e i Beatles come modello di business

Nel 2003, il co-fondatore nonché amministratore delegato di Apple Steve Jobs rilascia un’intervista a CBS News. Questa diventa una delle più viste dello storico programma 60 Minutes Overtime, per motivi abbastanza ovvi. Chi non vorrebbe saperne di più sull’imprenditore che ha rivoluzionato il mondo tech prima e dell’animazione poi? Sì, a Steve Jobs va dato anche il merito di aver puntato sulla divisione Graphics Group di Lucasfilm, acquisita nel 1986, resa indipendente e trasformata nella Pixar. La stessa Pixar che dal 2006 fa parte della scuderia di The Walt Disney Company.

Tornando all’intervista, c’è un frammento di un certo interesse che è stato riproposto su Twitter di recente da Jon Erlichman. Senza troppi giri di parole, Jobs spiega che alla base del suo modello di business ci sono i Beatles, i Fab Four di Liverpool. Pur essendo composta da personalità molto forti e con le loro divergenze (parliamo di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr), la band britannica ha riscosso uno sconfinato successo in ogni parte del mondo. Come è possibile? Il concetto è molto semplice: solo con il lavoro di squadra e con il giusto equilibrio si possono raggiungere certi risultati. E questo è quello che è successo sia negli uffici di Apple che in quelli della Pixar.

Il mio modello di business sono i Beatles. Quattro talentuosi ragazzi che tenevano sotto controllo le rispettive tendenze negative. Insieme hanno trovato il giusto equilibrio, e il totale era superiore rispetto alla somma delle singole parti. Ed è così che io vedo il business. Le grandi cose nel mondo del business non vengono mai fatte da una singola persona. C’è sempre un team di persone dietro. E così alla Pixar, ed così anche in Apple. Quando i Beatles erano insieme, hanno creato qualcosa di innovativo, di brillante. Quando si sono sciolti, singolarmente hanno comunque fatto un buon lavoro, ma non era la stessa cosa.

Steve Jobs explains how The Beatles influenced his approach to business:

A distanza di 20 anni dall’intervista, ci si chiede se la “formula Beatles” abbia funzionato. Beh, non c’è alcun dubbio a riguardo: assolutamente sì!

