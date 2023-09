Stampante HP + 3 mesi di Inchiostro Instant Ink: APPROFITTA del 42% in meno

Sei alla ricerca della stampante perfetta per la tua casa o ufficio? Non cercare oltre! La Stampante HP Envy 6020e è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo imbattibile di 69,90€, con un incredibile sconto del 42%. Questa è l’occasione che aspettavi!

La HP Envy 6020e non è una semplice stampante, ma un gioiello tecnologico. Dotata di funzionalità wireless, ti permette di stampare, copiare e scansionare senza la necessità di cavi ingombranti. Grazie alla sua compatibilità con l’app HP Smart, puoi controllare e gestire le tue operazioni di stampa direttamente dal tuo smartphone o tablet. E non finisce qui! La stampante viene fornita con 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi, garantendoti una qualità di stampa superiore senza preoccuparti di rimanere senza inchiostro.

Ma le sorprese non finiscono qui. La HP Envy 6020e vanta una velocità di stampa di 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori, assicurandoti una stampa rapida e di alta qualità. La sua risoluzione di stampa di 4800 x 1200 dpi garantisce immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per documenti professionali, progetti scolastici o fotografie. E con la sua capacità di stampa fronte/retro automatica, risparmierai tempo e carta.

Oltre a queste fantastiche caratteristiche, la HP Envy 6020e è progettata per essere ecologica. Con la sua funzione di stampa fronte/retro, non solo risparmierai carta, ma contribuirai anche a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, l’inchiostro Instant Ink è formulato per garantire una lunga durata e una minore necessità di sostituzioni frequenti, riducendo ulteriormente lo spreco.

E se ti preoccupi della compatibilità, non temere! La HP Envy 6020e è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, iOS e Android. Quindi, indipendentemente dal dispositivo che possiedi, potrai goderti una stampa senza problemi.

Clicca ora e approfitta dell’offerta speciale su Amazon. Affrettati, le offerte come questa non durano a lungo e potresti pentirti di non aver colto al volo questa fantastica occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.