COUPON DI 80€ ATTIVO sul Mini PC con 16GB di RAM e 512 di SSD su Amazon

Il Mini PC NiPoGi è dotato di una CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni fino al 30% superiori rispetto a Gemini Lake. Questo mini PC desktop assicura un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Con uno RAM da 16 GB + 512 GB di SSD, NiPoGi AK1 Plus offre ampio spazio di archiviazione per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione. Supporta anche l’espansione flessibile dello storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5″. Funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On sono supportate per una maggiore comodità.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, il NiPoGi AK1 Plus assicura un’elaborazione delle immagini più veloce e la riproduzione video 4K UHD. Con supporto per il doppio schermo tramite 2 porte HDMI, è possibile svolgere diverse attività contemporaneamente, migliorando l’efficienza del lavoro.

La connettività WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2 assicura una connessione wireless affidabile e stabile. Questo permette di aprire siti Web in pochi secondi, guardare film senza buffering e scaricare file senza problemi. Inoltre, è possibile collegare una tastiera e un mouse wireless tramite Bluetooth 4.2, rendendo questo mini PC una potente workstation per ogni esigenza.

Su Amazon, oggi, è disponibile un coupon da 80€ sul mini PC NiPoGi che viene venduto al costo totale e finale di 189€.