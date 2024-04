Lo smartwatch Samsung è scontato del 63%: Galaxy Watch4 ad un PREZZO RIDICOLO

Samsung è un’azienda leader in ogni settore che tratta e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 63% sul Samsung Galaxy Watch4 che viene venduto al costo totale e finale di 149€.

Offertissima: Samsung Galaxy Watch4 al 63% di sconto

Il Samsung Galaxy Watch4 unisce eleganza e funzionalità in uno smartwatch dall’estetica raffinata. Realizzato con materiali di alta qualità questo dispositivo non solo aggiunge un tocco di raffinatezza al tuo polso, ma esprime anche la sua potenza. Oltre al design accattivante, il Galaxy Watch4 si distingue per la sua capacità di monitorare la tua salute in modo completo.

È il primo smartwatch fitness della Samsung in grado di misurare con praticità la composizione corporea, consentendoti di tenere traccia dei tuoi progressi fitness in modo più accurato. Con la funzionalità di sfida integrata, puoi coinvolgere amici e familiari monitorando i tuoi passi e partecipando a competizioni divertenti attraverso una bacheca in tempo reale.

Il Galaxy Watch4 funge anche da completo Fitness Tracker, registrando le tue attività e i punteggi di fitness sia sull’orologio che sul telefono. Inoltre, grazie al sensore Samsung BioActive, questo smartwatch offre funzionalità avanzate come il misuratore di pressione e l’ECG in tempo reale.

Compatibile con smartphone Android con sistema operativo versione 6.0 o successiva e RAM superiore a 1.5 GB, il Galaxy Watch4 si integra perfettamente nel tuo ecosistema tecnologico, offrendoti un’esperienza connessa e completa per il monitoraggio della salute e del fitness.

