Ripetitore WiFi Xiaomi: potenzia la copertura in casa, PREZZO BASSISSIMO

Xiaomi è un’azienda molto versatile e oggi, su Amazon, il suo ripetitore WiFi viene scontato del 17% per essere poi venduto al costo totale e finale d’acquisto di 24,99€.

Scontatissimo il ripetitore WiFi Xiaomi

Il ripetitore WiFi Xiaomi rappresenta la soluzione definitiva per eliminare le zone non coperte dalla tua rete WiFi, offrendoti una connettività affidabile e veloce in ogni angolo della tua casa. Con una velocità combinata fino a 1200 Mbps su entrambi i 2.4 GHz e 5 GHz, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali per soddisfare le esigenze di connessione più intense.

Che tu stia navigando sul web, guardando video in streaming o giocando online, potrai farlo senza interruzioni. L’ingresso Fast Ethernet consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione stabile e affidabile. Non dovrai più preoccuparti di buffer o di perdita di segnale durante le tue attività online preferite.

Grazie all’indicatore di segnale intelligente, saprai sempre dove posizionare il ripetitore per ottenere la massima copertura e prestazioni. Questa funzione ti permette di trovare facilmente il punto ottimale per garantire una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

Inoltre, ti fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendoti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della tua rete WiFi. Con il ripetitore WiFi Xiaomi, dimentica le frustrazioni legate alle zone non coperte dalla tua rete WiFi. Goditi una connessione veloce e affidabile in ogni angolo della tua casa.

