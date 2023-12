Stampante fotografica portatile: IDEA REGALO super per iPhone e non solo

Sei un appassionato di fotografia o semplicemente ami immortalare i momenti più belli della tua vita? Allora non puoi perderti l’offerta straordinaria su Amazon: la stampante fotografica portatile Liene è disponibile a soli 129,99€, con uno sconto del 6% e un ulteriore coupon di 30€!

È l’occasione perfetta per portare a casa un dispositivo all’avanguardia che trasformerà i tuoi ricordi digitali in splendide stampe fisiche.

Specifiche Tecniche

La stampante fotografica Liene non è solo conveniente, ma anche ricca di funzionalità avanzate. Ecco alcune delle sue specifiche più importanti.

Batteria Ricaricabile Incorporata : Questa caratteristica rende la stampante ideale per viaggi e eventi, permettendoti di stampare fino a 40 foto per carica.

: Questa caratteristica rende la stampante ideale per viaggi e eventi, permettendoti di stampare fino a 40 foto per carica. Qualità Fotografica Eccellente : Grazie alla tecnologia di sublimazione termica a 300DPI , le tue foto saranno chiare, vivide e resistenti all’acqua, ai graffi e allo sbiadimento.

: Grazie alla tecnologia di , le tue foto saranno chiare, vivide e resistenti all’acqua, ai graffi e allo sbiadimento. Connessione WiFi Stabile : La stampante ha un hotspot WiFi integrato che garantisce una connessione rapida e stabile, compatibile con dispositivi iOS, Android e computer.

: La stampante ha un hotspot WiFi integrato che garantisce una connessione rapida e stabile, compatibile con dispositivi iOS, Android e computer. App Liene Personalizzata : L’applicazione offre funzioni di editing, filtri e molto altro, per personalizzare le tue stampe direttamente dal tuo smartphone.

: L’applicazione offre funzioni di editing, filtri e molto altro, per personalizzare le tue stampe direttamente dal tuo smartphone. Design User-Friendly: Facile da usare e trasportare, questa stampante è un ottimo regalo e viene fornita con 20 fogli di carta fotografica e 1 cartuccia d’inchiostro.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità! La stampante fotografica portatile Liene è l’accessorio perfetto per chiunque desideri stampare foto di alta qualità in modo semplice e veloce.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e inizia a creare album ricchi di ricordi indimenticabili. Acquista ora e trasforma i tuoi momenti digitali in ricordi tangibili che dureranno una vita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.