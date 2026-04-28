Spotify entra negli allenamenti con Peloton: nuova sfida ad Apple Fitness+

Spotify allarga il proprio raggio d’azione oltre musica e podcast, portando gli allenamenti Peloton dentro l’app e avvicinandosi a un terreno già presidiato da Apple Fitness+.

La mossa è interessante perché Spotify non sta semplicemente aggiungendo qualche contenuto video al catalogo. Sta provando a trasformare un’abitudine già molto diffusa, cioè ascoltare musica mentre ci si allena, in un’esperienza più completa e organizzata. Secondo la società, una parte molto ampia degli utenti Premium usa già il servizio durante l’attività fisica, tra playlist per corsa, palestra, yoga e allenamenti domestici.

Da qui nasce la nuova integrazione con Peloton, marchio molto noto nel mondo del fitness digitale. Gli abbonati Premium avranno accesso a oltre 1.400 allenamenti on-demand senza interruzioni pubblicitarie, con contenuti pensati per chi vuole muoversi in casa, all’aperto o in palestra senza dover passare da un’altra applicazione.

Spotify prova a diventare un’app per il benessere

Il catalogo Peloton integrato in Spotify include sessioni di cardio, forza, yoga e altre attività, molte delle quali non richiedono attrezzature specifiche. È un dettaglio importante, perché rende il servizio più vicino all’uso quotidiano: pochi minuti liberi, smartphone a portata di mano e un allenamento già pronto da seguire.

La novità non riguarda soltanto chi paga. Anche gli utenti non Premium potranno accedere a una selezione di contenuti fitness curati da creator molto seguiti, tra cui Chloe Ting e Yoga With Kassandra. La differenza, come spesso accade, sarà nell’esperienza più completa e senza pubblicità riservata agli abbonati.

Il rilascio è già iniziato e proseguirà nelle prossime settimane. Per trovare i nuovi contenuti, basterà cercare fitness all’interno dell’app, dove Spotify sta costruendo una sezione sempre più orientata non solo all’ascolto, ma anche alla routine personale.

Il confronto inevitabile con Apple Fitness+

Per chi segue l’ecosistema Apple, il collegamento con Apple Fitness+ viene quasi naturale. Il servizio di Cupertino nasce proprio con l’idea di unire allenamenti guidati, musica, Apple Watch e dispositivi come iPhone, iPad e Apple TV in un’esperienza unica.

Spotify non ha lo stesso livello di integrazione hardware di Apple, soprattutto per chi usa Apple Watch. Però ha un vantaggio enorme: è già installato e utilizzato da milioni di persone come compagno di allenamento. Portare Peloton dentro l’app significa provare a trattenere l’utente nello stesso ambiente in cui già sceglie la musica per correre, camminare o fare esercizi.

La differenza tra i due approcci è chiara. Apple Fitness+ punta su un ecosistema chiuso e coordinato, dove allenamento, dati biometrici e dispositivi dialogano tra loro. Spotify sceglie invece la strada della piattaforma più ampia, costruita su contenuti, creator e partnership.

Una sfida che passa dalle abitudini quotidiane

La partita non si gioca solo sul numero di allenamenti disponibili. Il vero punto è capire quale app diventerà il riferimento quando l’utente decide di muoversi. Se una persona apre già Spotify per scegliere la playlist da palestra, trovare nello stesso posto anche una lezione guidata può diventare un passaggio naturale.

Per Apple, questo movimento conferma quanto il settore del fitness digitale sia sempre più competitivo. Non basta avere un servizio ben integrato: bisogna convincere le persone a inserirlo davvero nella propria routine, giorno dopo giorno.

Spotify entra quindi in un territorio che Apple conosce bene, ma lo fa partendo da una porta diversa: non dai dispositivi, bensì dalle abitudini di ascolto. Ed è proprio lì che la sfida può diventare più interessante.