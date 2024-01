SPECIALE SAN VALENTINO: i gioiellini Amazon per creare un'ATMOSFERA MAGICA

San Valentino si avvicina e vuoi regalare un momento magico alla tua persona speciale? Abbiamo quello che fa per te! Oggi potrai acquistare dei gioiellini della tecnologia marcati Amazon a prezzi davvero stracciati e perfetti per creare un’atmosfera calda e coinvolgente sia a casa che in viaggio. Scopriamoli insieme!

Echo Pop – Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa

È compatto, colorato e rende smart ogni ambiente di casa. In due parole: Echo Pop. L’altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dal moderno design emisferico, è abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato. Grazie alle skill di Alexa si possono fare tante cose, come gestire la musica nella serata più romantica dell’anno, e controllare facilmente i dispositivi intelligenti compatibili come prese e luci. Basterà dire “Alexa, riproduci la mia canzone preferita” oppure “Alexa, accendi i LED colorati” per creare un’atmosfera calda e coinvolgente. I nuovi colori di Echo Pop, lavanda e verde petrolio e le diverse cover colorate disponibili, lo rendono adatto ad ogni ambiente, perfetto per soddisfare i gusti anche dei partner più esigenti.

Kindle Scribe

La lettura può raccontare l’amore, ma anche esserne complice. Ideale per chi vuole godere della comodità della tecnologia senza rinunciare al romanticismo della carta stampata, Kindle Scribe è il primo Kindle per la lettura e la scrittura, che ricrea la stessa sensazione di un libro da sfogliare, dalla presa naturale della penna al suono quando si scrive. Tutto è pensato per offrire un’esperienza unica e speciale, il perfetto incentivo per dedicarsi alla lettura da soli o insieme a chi si ama.

Eco Show 15

Echo Show 15 è il cuore della casa, e conquista chiunque lo possegga: lo schermo da 15,6’’, 1080p Full HD, si può montare a parete o posizionare su un ripiano per gestire e controllare a vista gli impegni quotidiani. Per sorprendere il partner la sera di San Valentino, si può sperimentare con nuove ricette e aggiungere ingredienti alla lista della spesa. Per rivivere i più bei momenti trascorsi insieme, con la funzione Cornice fotografica è possibile visualizzare le foto da Amazon Photos. Inoltre, con Echo Show 15, si può rimanere sempre connessi con il proprio partner anche a distanza, e accedere a un’ampia offerta di contenuti per un intrattenimento senza limiti.

Echo Auto 2

Cosa c’è di meglio di festeggiare San Valentino con un bel viaggio da fare insieme? Non solo la meta è importante, ma anche il tempo trascorso in auto può rivelarsi prezioso per condividere pensieri ed emozionarsi riascoltando le canzoni più ricche di ricordi. Grazie all’ultima generazione di Echo Auto, con controllo vocale Alexa, è possibile riprodurre musica e podcast in streaming, ma anche effettuare chiamate, impostare promemoria e non solo, il tutto a mani libere, senza distogliere mai lo sguardo dalla strada e utilizzando solo la propria voce. Inoltre, con Echo Auto è possibile controllare i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili.

Fire TV Stick 4K Max

San Valentino può essere una cena a lume di candela, o perché no, anche una serata sul divano a guardare un buon film. Il nuovo Fire TV Stick 4K Max rende smart qualsiasi TV, per un intrattenimento illimitato che mette d’accordo tutti, anche le coppie con i gusti cinematografici più diversi. Grazie alla qualità 4K Ultra HD, al supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e all’avvolgente audio Dolby Atmos, Fire TV Stick 4K Max offre la migliore esperienza visiva e audio della gamma. È inoltre il primo lettore multimediale per lo streaming dotato della modalità ambiente e di un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato, il che lo rende il dispositivo per lo streaming più intelligente e potente di Amazon. Non resta che accendere la TV e dare inizio alla serata!

