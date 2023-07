Spazzolino Elettrico Oral-B Genius: igiene AL TOP anche in vacanza con QUESTO SCONTO TOP!

Cerchi uno spazzolino elettrico che ti aiuti a ottenere una pulizia dentale più profonda e accurata? L’Oral-B Genius X è la soluzione perfetta per te! Attualmente è in offerta su Amazon a soli 84,99€, con uno sconto del 15%. Questo è un’occasione imperdibile, quindi non perdere tempo e affrettati ad acquistarlo!

L’Oral-B Genius X è lo spazzolino elettrico più avanzato di Oral-B. È dotato di una serie di funzioni innovative che lo rendono la scelta ideale per chi vuole ottenere una pulizia dentale perfetta. Lo spazzolino è dotato di una tecnologia di rilevamento della posizione che ti aiuta a spazzolare i denti in modo più accurato. Lo spazzolino tiene traccia dei tuoi movimenti e ti avvisa se non stai spazzolando in modo corretto.

Specifiche tecniche:

Tecnologia di rilevamento della posizione SmartTrack

Modalità di pulizia personalizzate

Sensore di pressione

Timer

Connettività Bluetooth

Batteria a lunga durata

Modalità di pulizia personalizzate:

L’Oral-B Genius X dispone di una serie di modalità di pulizia personalizzate che ti permettono di adattare la pulizia alle tue esigenze specifiche. Puoi scegliere tra una modalità di pulizia quotidiana, una modalità di pulizia profonda, una modalità di pulizia delicata e una modalità di pulizia linguale.

Sensore di pressione:

L’Oral-B Genius X è dotato di un sensore di pressione che ti avvisa se stai spazzolando i denti con troppa forza. Questo aiuta a prevenire l’abrasione dello smalto dentale.

Timer:

L’Oral-B Genius X ha un timer incorporato che ti aiuta a spazzolare i denti per il tempo consigliato dai dentisti, ovvero due minuti.

Connettività Bluetooth:

L’Oral-B Genius X è compatibile con l’app Oral-B, che ti permette di monitorare la tua routine di spazzolamento, impostare obiettivi e ricevere consigli personalizzati.

Batteria a lunga durata:

L’Oral-B Genius X ha una batteria a lunga durata che dura fino a due settimane con una singola carica.

Se stai cercando uno spazzolino elettrico che ti aiuti a ottenere una pulizia dentale più profonda e accurata, l’Oral-B Genius X è la soluzione perfetta per te!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.