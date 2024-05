Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: cuffie bluetooth dall'ottimo rapporto qualità-prezzo al 46% di sconto

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite rappresentano la perfetta combinazione di qualità del suono, praticità e durata della batteria. Grazie al Bluetooth 5.3, la trasmissione è stabile e veloce, garantendo un minor consumo della batteria e riducendo al minimo i problemi di interruzione durante l’utilizzo. Il driver dinamico con diaframma composito di 12mm intensifica la struttura della cavità, riducendo efficacemente le distorsioni e offrendo un’esperienza audio ricca e coinvolgente.

La batteria a lunga durata assicura fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica, mentre la custodia di ricarica può garantire fino a 20 ore totali di riproduzione. Inoltre, supportano Google Fast Pair, consentendo agli auricolari di connettersi rapidamente al telefono Android non appena la custodia viene aperta.

Con un design leggero e portatile, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento. La resistenza all’acqua IPX4 li protegge da sudore e pioggia, rendendoli adatti anche per gli allenamenti all’aperto senza preoccupazioni.

Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, quindi, offrono un’esperienza audio di alta qualità, una connettività affidabile e una comodità senza pari, rendendoli la scelta perfetta per chi cerca auricolari wireless versatili ed efficienti.

Su Amazon, oggi, le cuffie Xiaomi Redmi Buds 4 Lite vengono scontate del 46% e vengono vendute al prezzo totale di 18,80€.