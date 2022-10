Quando si pensa alla musica e ad un dispositivo wireless con cui ascoltarla, la mente di un utente Apple vola (quasi sicuramente) in direzione AirPods. Non che sia sbagliato, precisiamo, ma perché non prendere in considerazione anche le cuffie over-ear? A tal proposito, oggi su Amazon trovi le splendide cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 che grazie allo combo “sconto + coupon” sono acquistabili a soli 62 euro e pochi spiccioli. Ricorda di spuntare la casella del Coupon per ottenere lo sconto di 15 euro, fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Con le cuffie ibride di Soundcore puoi ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm di Life Q30. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

I doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica. Personalizza la cancellazione del rumore di Life Q30 in 3 modalità: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

Belle da vedere, perfette per ascoltare musica e… autonomia super: 40 ore di musica in modalità di cancellazione del rumore e fino a 60 in modalità standard. Inoltre, una breve ricarica di 5 minuti ti garantisce 4 ore (circa) di ascolto.

⚠️ Ricorda di spuntare la casella del Coupon (valido per uno sconto di 15 euro) prima di aggiungere il prodotto al carrello.