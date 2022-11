Sei alla ricerca di una soundbar di qualità? Oggi è il tuo giorno fortunato, perché grazie al Black Friday trovi su Amazon la Bose Solo 5 a 161,90 euro. Lo sconto è del 42%, dobbiamo quindi ammettere che si tratta di un’offerta clamorosa (il prezzo di listino è di 279,95 euro). E puoi anche pagare a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 32,38 euro al mese.

Con Bose si va sul sicuro

Per quanto i sistemi audio dei televisori smart (come quelli Samsung, in offerta Black Friday) abbiano raggiunto ottimi livelli, non ci sono dubbi sul fatto che per un’esperienza ancora più immersiva, cinematografica direi, sia necessario l’acquisto di una soundbar.

Il sistema audio Bose Solo 5 comprende un’unica soundbar che offre una qualità del suono nettamente superiore per tutti i tuoi programmi TV. Rende l’audio più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola. Puoi posizionare la soundbar praticamente ovunque. E grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, puoi ascoltare in wireless anche la tua musica preferita.

Bose Solo 5 assicura un suono cristallino e naturale, e facilita l’ascolto dei dialoghi senza dover regolare di continuo il volume. Puoi posizionarla vicino alla TV, su uno scaffale o montarla a parete: basta collegare il cavo ottico, coassiale o analogico, in ordine di preferenza. La soundbar lo riconoscerà in modo automatico,

Inoltre, grazie ad ARC, puoi controllare il lettore Blu-ray, i dispositivi collegati tramite Bluetooth e la console di gioco (PlayStation, Xbox, Switch) con un solo telecomando.