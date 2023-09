PlayStation 5 Digital Edition torna in SUPER SCONTO

La PlayStation 5 Digital Edition è l’ultima nata in casa Sony, una console che ha già fatto parlare di sé per le sue prestazioni straordinarie e per la sua capacità di offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. E oggi, grazie a una promozione esclusiva su eBay, potete portarla a casa al sorprendente prezzo di 391,49€ grazie al coupon SETTEMBRE2023 da inserire al momento dell’acquisto.

Sony PlayStation 5 Digital Edition con 825GB di SSD

Ma perché tanto entusiasmo per questa console? Perché la Sony PlayStation 5 Digital Edition non è una semplice console, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia. Dotata di un Chassis C e una memoria da 825 GB, promette di eseguire giochi e applicazioni in maniera fluida e veloce. La connettività Wi-Fi garantisce un’esperienza online senza paragoni, permettendovi di immergervi in mondi multiplayer o di godere di contenuti in streaming con una qualità audio-video superlativa. E il design? Un mix di Nero e Bianco, linee pulite e moderne, che la rendono non solo una console, ma un vero e proprio oggetto di design.

La particolarità di questa edizione, come suggerisce il nome, è la sua natura completamente digitale. Dimenticate i dischi, i tempi di attesa per l’installazione e lo spazio occupato da custodie e confezioni. Con la PlayStation 5 Digital Edition, avrete accesso a una vastissima libreria di titoli direttamente online, pronti per essere scaricati e giocati in pochi minuti. E grazie alla potenza del suo hardware, ogni gioco, ogni avventura, ogni sfida sarà un’esperienza unica, immersiva e indimenticabile.

La Sony PlayStation 5 Digital Edition è una console che ti accompagnerà per molti anni, e grazie a eBay e al coupon SETTEMBRE2023, potrai acquistarla a soli 391,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.