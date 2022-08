Sony BRAVIA 75" il cinema a casa tua è scontato di 300€

Nata per lo streaming, ti vogliamo segnalare un’offerta davvero interessante su un televisore della linea Bravia di Sony. Grazie allo sconto di 300€ (pari al 23%) sul prezzo di listino di 1.299€, oggi la Smart TV Sony Bravia KD-75X85JP4K con Android TV la paghi solo 999€ tutto incluso.

La KD-75X85JP4K ha una scheda tecnica notevole ed è perfetta per le piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+, e per dispositivi come Apple TV 4K.

Innanzitutto, include il potente processore HDR X1 che, attraverso sofisticati algoritmi, riduce il rumore e migliora la definizione dei dettagli. Così ogni cosa che guardi si arricchisce di nuovi dettagli, ha più contrasto e vanta colori realistici.

In abbinamento con l’ampia gamma cromatica, l’algoritmo TRILUMINOS PRO permette di rilevare il colore da saturazione, tonalità e luminosità per riprodurre sfumature naturali in ogni dettaglio. Per un livello di realismo davvero imbattibile.

L’altra chicca degna di nota è il Motionflow XR, una tecnologia che rende particolarmente nitidi e fluidi i dettagli di una scena durante le sequenze di azione rapida. In pratica, la tv inserisce fotogrammi aggiuntivi tra i fotogrammi originali, il che conferisce al flusso video un aspetto privo di sfocature e molto cinematografico.

E con Object-based HDR remaster, ogni oggetto su schermo viene analizzato singolarmente per modificare il contrasto in base al colore di partenza, per immagini più profonde e realistiche, e una trama degli oggetti fisici più ricca.

Infine, questa Smart TV supporta Assistente Google, Google TV, la Ricerca vocale per trova i contenuti più velocemente, Amazon Alexa, Chromecast, e soprattutto è nativamente compatibile con Apple AirPlay e la domotica HomeKit. Include un telecomando smart e, manco a dirlo, supporta Dolby Vision e Dolby Atmos per vivere il brivido del cinema vero a casa tua.

E solo per pochissimo, la Smart TV Sony Bravia KD-75X85JP4K scende sotto la soglia psicologica del 1.000€ e te la porti via a 999€ incluse spedizioni rapida e resi gratuiti in caso di problemi. In alternativa, puoi pagarla 199€ al mese per 5 mesi col reateo Amazon a tasso zero.