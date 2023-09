SOLO 61€ per il Tablet da 10 pollici Android: approfittane subito!

Se stai cercando un tablet di alta qualità a un prezzo imbattibile, non cercare oltre! Amazon ha lanciato una fantastica offerta per il N-one Tablet da 10 pollici. Originariamente prezzato a 65,91€, ora è disponibile a soli 61,91€, con uno sconto incredibile del 5%. Questa è un’opportunità da non perdere!

Caratteristiche principali del N-one Tablet

Processore Octa-Core MTK8183 : Con una velocità di esecuzione fino a 2,0 GHz, questo tablet garantisce prestazioni fluide e veloci. Grazie al chip MTK8183, l’esperienza utente è ottimizzata, rendendo il sistema stabile e reattivo.

: Con una velocità di esecuzione fino a 2,0 GHz, questo tablet garantisce prestazioni fluide e veloci. Grazie al chip MTK8183, l’esperienza utente è ottimizzata, rendendo il sistema stabile e reattivo. Display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 HD : L’alta definizione e la luminosità di 380PPI offrono immagini nitide e vivide. Lo schermo IPS garantisce una visione chiara da qualsiasi angolazione.

: L’alta definizione e la luminosità di offrono immagini nitide e vivide. Lo schermo IPS garantisce una visione chiara da qualsiasi angolazione. Memoria e capacità : Con 4GB di RAM , il tablet può gestire più applicazioni contemporaneamente. Dispone di 64GB di spazio di archiviazione , espandibile fino a 1TB tramite scheda SD.

: Con , il tablet può gestire più applicazioni contemporaneamente. Dispone di , espandibile fino a 1TB tramite scheda SD. Connettività : Supporta Wi-Fi 2.4G/5G e Bluetooth 5.0 , garantendo trasmissioni veloci e stabili. Inoltre, è dotato di fotocamera posteriore da 5MP, ideale per catturare momenti preziosi.

: Supporta e , garantendo trasmissioni veloci e stabili. Inoltre, è dotato di fotocamera posteriore da 5MP, ideale per catturare momenti preziosi. Batteria da 6600mAh : Fornisce fino a 7 ore di utilizzo continuo, permettendoti di goderti film, giochi o lavoro senza interruzioni.

: Fornisce fino a di utilizzo continuo, permettendoti di goderti film, giochi o lavoro senza interruzioni. Sistema operativo Android 12: L’ultima versione di Android garantisce un’esperienza utente migliorata e l’accesso alle ultime app e funzionalità.

N-one Tablet da 10 pollici è la scelta giusta per te. Con le sue specifiche tecniche di alto livello e il prezzo scontato, è un affare da non perdere. Affrettati e approfitta di questa offerta su Amazon prima che finisca! Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Acquista ora e goditi un’esperienza tecnologica senza precedenti!

