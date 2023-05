Soddisfazione per iPhone in calo: l'iPhone 14 segna il declino più significativo dal 2012

L’iPhone 14 sembra aver deluso molti utenti, con un calo significativo nella soddisfazione dell’utente rispetto ai modelli precedenti. Secondo uno studio condotto da PerfectRec, un sito di recensioni di prodotti, in collaborazione con economisti e data scientist, la soddisfazione per l’intera famiglia di iPhone 14 è diminuita, segnando il primo calo della percezione pubblica dall’uscita dell’iPhone 5 nel 2012.

L’analisi ha preso in considerazione oltre 669.000 recensioni di iPhone generate dagli utenti, coprendo gli ultimi 13 anni di storia dell’iPhone, a partire dall’iPhone 4. I risultati mostrano che l’iPhone 14 potrebbe essere la più grande delusione in un decennio per Apple.

I fattori che contribuiscono al calo delle recensioni a cinque stelle

PerfectRec suggerisce due possibili spiegazioni per il calo delle recensioni a cinque stelle per l’iPhone 14. La prima è che, nonostante gli sforzi di Apple per apportare miglioramenti costanti ai propri dispositivi ogni anno, il livello di miglioramento dell’iPhone 14 potrebbe non essere all’altezza delle aspettative degli utenti.

La seconda spiegazione riguarda l’inflazione della reputazione e il suo impatto sul numero di recensioni positive inviate. L’inflazione della reputazione è un fenomeno che si verifica quando i consumatori tendono a valutare i prodotti in modo più favorevole nel tempo. Questa tendenza è stata identificata per la prima volta nei mercati online dal CEO di PerfectRec, Joe Golden, in un articolo di economia del 2022 scritto in collaborazione con i professori John Horton del MIT e Apostolos Filippas della Fordham University.

Gli iPhone meno e più popolari nel corso degli anni

L’analisi condotta da PerfectRec ha anche identificato gli iPhone meno e più popolari nel corso degli anni. L‘iPhone 5C ha ottenuto il punteggio di soddisfazione dell’utente più basso, con il 64% delle recensioni a cinque stelle, mentre l’iPhone 13 Pro Max ha raggiunto il picco di popolarità con l’86% delle recensioni a cinque stelle.

Il calo della soddisfazione dell’utente per l’iPhone 14 rappresenta un segnale di allarme per Apple, che dovrà lavorare per riconquistare la fiducia e le aspettative dei propri clienti con i prossimi modelli di iPhone.

Questo calo potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di Apple. La concorrenza nel mercato degli smartphone è sempre più agguerrita, con aziende come Samsung, Google e Xiaomi che continuano a introdurre dispositivi innovativi e di alta qualità. Apple dovrà prestare attenzione ai feedback degli utenti e dedicare risorse allo sviluppo di nuove funzionalità e miglioramenti per i suoi futuri dispositivi.

Inoltre, la percezione del marchio Apple potrebbe essere influenzata da questo calo nella soddisfazione dell’utente. La fedeltà dei clienti e la reputazione del marchio sono elementi essenziali per il successo di un’azienda nel mercato della tecnologia, e Apple deve dimostrare che è in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti, offrendo prodotti all’avanguardia e di alta qualità.