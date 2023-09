Smartwatch compatibile iOS con 2 cinturini a soli 39€: NON LASCIARTELO SCAPPARE!

Sei alla ricerca di uno smartwatch all’avanguardia senza spendere una fortuna? Amazon ha la risposta per te! Il Popglory Smartwatch è ora disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 20%. Un’occasione da non perdere!

Con ben 2 cinturini di ricambio, questo smartwatch unisex ti conquisterà

Il Popglory Smartwatch combina funzionalità avanzate con un design elegante, il tutto a un prezzo imbattibile. Che tu lo voglia per te o come regalo per una persona cara, approfitta dell’offerta su Amazon e assicurati questo gioiello tecnologico.

Schermo tattile HD da 1,85 pollici : Grazie al vetro temperato curvo 2.5D, offre un’esperienza tattile fluida e una visibilità ottimale in ogni condizione di luce.

: Grazie al vetro temperato curvo 2.5D, offre un’esperienza tattile fluida e una visibilità ottimale in ogni condizione di luce. Monitoraggio della salute : Questo dispositivo non solo ti mostra l’ora, ma monitora anche la tua frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Un vero e proprio assistente per la tua salute!

: Questo dispositivo non solo ti mostra l’ora, ma monitora anche la tua frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Un vero e proprio assistente per la tua salute! 20+ modalità sportive : Che tu sia un appassionato di corsa, ciclismo o yoga, questo smartwatch ha la modalità sportiva che fa per te. Registra passi, calorie, durata e frequenza cardiaca per ogni tua attività.

: Che tu sia un appassionato di corsa, ciclismo o yoga, questo smartwatch ha la modalità sportiva che fa per te. Registra passi, calorie, durata e frequenza cardiaca per ogni tua attività. Notifiche e funzioni smart : Ricevi notifiche da WhatsApp, Facebook, Twitter e molto altro. Inoltre, controlla la tua musica, il meteo e usa l’assistente vocale per rendere la tua giornata ancora più smart.

: Ricevi notifiche da WhatsApp, Facebook, Twitter e molto altro. Inoltre, controlla la tua musica, il meteo e usa l’assistente vocale per rendere la tua giornata ancora più smart. Design e resistenza: Viene fornito con due cinturini (silicone e metallo) per adattarsi a ogni occasione. E non temere dell’acqua: è resistente agli schizzi, quindi puoi indossarlo mentre ti lavi le mani.

Non aspettare troppo, l’offerta potrebbe terminare presto! Acquista ora e entra nel futuro con Popglory!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.