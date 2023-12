Smartphone SEMPRE CARICO con il Power Bank portatile a SOLI 12 EURO

Nell’era della tecnologia mobile, avere una fonte di energia affidabile e portatile è essenziale. Il Power Bank da 22.5W, ora disponibile su Amazon a soli 12,74€ grazie a uno sconto del 6% e a un coupon aggiuntivo del 25%, rappresenta una soluzione ideale per chi è sempre in movimento.

La spedizione è gratuita ma ricorda, per approfittare dello sconto aggiuntivo, è necessario applicare il coupon al momento dell’ordine.

Power Bank da 22.5W: energia sempre a portata di mano

Questo Power Bank da 22.5W non è solo un semplice caricatore portatile; è una vera e propria centrale elettrica tascabile.

Con una capacità di 10000mAh, è in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare più volte i tuoi dispositivi, come smartphone e tablet. La sua funzionalità di ricarica rapida da 22.5W/PD 18W assicura che i tuoi dispositivi vengano ricaricati in tempi record, con una velocità di ricarica superiore rispetto ai power bank tradizionali.

Il design del Power Bank è stato pensato per la massima portabilità. Pesa solo 200 grammi e ha uno spessore di 1,5 cm, rendendolo incredibilmente comodo da trasportare. Che tu sia in viaggio, al lavoro o in una giornata fuori casa, questo power bank si adatta perfettamente a qualsiasi tasca o borsa, offrendoti una soluzione di ricarica pratica e senza ingombri.

Un altro aspetto fondamentale è la versatilità delle porte di uscita. Il Power Bank è dotato di una porta USB-C che supporta la potenza di uscita PD18W, permettendoti di utilizzare il cavo PD per ricaricare rapidamente i dispositivi compatibili. Inoltre, le due porte USB supportano una potenza di uscita fino a 22.5W, consentendo una ricarica ultraveloce. Le tre porte di uscita possono caricare tre dispositivi contemporaneamente, eliminando l’attesa.

La sicurezza è una priorità per questo Power Bank. È dotato di un potente sistema di batterie con un nuovo chip che monitora la corrente 80.000 volte al secondo, garantendo una ricarica sicura e affidabile. Questo power bank ha superato numerose certificazioni di sicurezza internazionali, mettendo la sicurezza dell’utente al primo posto.

Il Power Bank da 22.5W a 12,74€ su Amazon è un’offerta imperdibile per chi cerca una soluzione di ricarica portatile, potente e sicura. Approfitta del doppio sconto e porta sempre con te l’energia di cui hai bisogno!

