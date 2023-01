Il mercato offre diverse soluzioni per i dispositivi smart da polso. Apple Watch, Galaxy Watch e così via appartengono ad una categoria – diciamo – “superiore”, e poi abbiamo gli smartband, ovvero dei device con un numero inferiore di funzionalità, display più compatti e soprattutto prezzi più convenienti. E poi sono l’ideale per coloro che puntano semplicemente a voler tenere sotto controllo l’attività fisica e la salute.

A tal proposito, oggi voglio segnalarti lo sconto clamoroso del 57% sulla proposta di IMFRECHCS, che passa da 70 euro a 29,99 euro. Ok, il nome del brand sembra uno scioglilingua o qualcosa del genere, ma a questo prezzo vale la pena dare una opportunità al dispositivo, no?

Questo smartband – modello C60 – è munito di un display touch AMOLED HD da 1,10 pollici. Il telaio è in acciaio inossidabile, dunque molto resistente, e si abbina perfettamente ai cinturini in silicone skin-friendly.

L’indossabile monitora la tua frequenza cardiaca e l’ossigenazione sanguigna nel corso dell’intera giornata, 7 giorni su 7. In caso di anomalie, riceverai degli avvisi immediati, così potrai renderti conto di eventuali sbalzi della tua condizione fisica. Inoltre, tiene d’occhio la qualità del sonno e ti aiuta – dovesse essere necessario – a rendere migliore il tuo stile di vita con consigli ad-hoc.

Per quanto riguarda invece l’attività fisica, lo smartband supporta 25 modalità di sport professionali. Monitora i passi, la distanza percorsa, il consumo di calorie e così via. Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per sapere come procede il tuo esercizio.

È resistente all’acqua (fino a 5 ATM) e al sudore. Ti invia notifiche intelligenti per le chiamate in entrata, i messaggi, i promemoria di sedentarietà e la sveglia. Infine, vanta una batteria pazzesca, con una autonomia che si spinge fino a 7 giorni con un solo ciclo di ricarica. Insomma, ci siamo capiti, a 29,99 euro (perché in offerta!), questo smartband è assolutamente da provare.

