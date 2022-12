Poca spesa, ottima resa. In sintesi, si potrebbe descrivere così questo Smart TV Nokia da 32 pollici FHD. Grazie allo sconto del 18% puoi completare l’acquisto a soli 188 euro, e ha tutto quello che ti serve per gettarti a capofitto nello sconfinato mondo dello streaming, potendo contare su Android TV e quindi su Netflix, Prime Video, Disney+ e così via.

Smart TV Nokia 32″ con Android TV

Questo televisore non fa gridare al miracolo, sia chiaro, ma ha dalla sua un rapporto qualità-prezzo (forse) senza pari. Lo schermo con diagonale da 32 pollici è basato sulla tecnologia LED, la frequenza d’aggiornamento è invece a 60Hz. Le cornici sono molto sottili e il supporto centrale è ampio, solido e resistente.

Il suo punto forte è certamente la natura smart. Grazie al sistema operativo Android TV puoi accedere a oltre 7000 applicazioni, tra cui quelle di Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Spotify, YouTube e così via. Altra chicca da tenere in considerazione è la possibilità di effettuare ricerche tramite comandi vocali, chiedendo “aiuto” a Google Assistant.

Ah, quasi dimenticavo: il televisore smart di Nokia integra anche il Chromecast, quindi puoi trasmettere i contenuti da smartphone e/o tablet in modo rapido e semplice.

L’articolo è indicato come in “disponibilità immediata” e se lo acquisti oggi lo riceverai sicuramente prima di Natale. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, e puoi pagare anche a rate, senza costi aggiuntivi o nascosti: 5 da 37,60 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.