I sistemi di allarme domestico sono complessi, costosi e difficili da gestire. E quando c’è bisogno di assistenza -oltre alle esose richieste economiche del tecnico di turno- bisogna pure pregare che si presentino in tempi congrui. Per come la vediamo noi, francamente, l’intero settore ha fallito; se serve un ingegnere per gestire un sistema d’allarme, non ci sono mezzi termini: hai costruito un prodotto sbagliato.

Ma per fortuna, la domotica smart ci libererà una volta per tutti. Il nostro consiglio? Il Kit da 10 pezzi di Ring Alarm. Si monta in 20 minuti contati, e si attiva con un comando vocale. E per 10€ al mese assolutamente opzionali, fornisce anche il sistema di backup su SIM (già inclusa e integrata). Per come la vediamo noi, è un ottimo sistema d’allarme ad un prezzo onesto. E funziona con batteria normalissime, e non con quelle introvabili e carissime dei brand più blasonati.

Il kit include rilevatori di movimento, sensori di contatto e sirene per esterni, per estendere la copertura in base alle vostre esigenze in modo facile e veloce. Normalmente costa 399€ ma in occasione del Black Friday 2022 lo paghi solo 249€.

Blink Mini

Una telecamera per videosorveglianza 1080p compatta e gestibile con la voce; in più, si integra perfettamente col sistema di allarme domestico Ring Alarm. Blink mini è perfetta per il 90% dell’utenza consumer media. Ne esistono diverse versioni:

Ring Video Doorbell

Quando qualcuno bussa alla porta, si vede al citofono o sul cellulare, e Alexa lo annuncia. Ring Video Doorbell è un videocitofono con alimentazione via cavo, video in HD a 1080p con comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata, connettività standard da 2,4 GHz e impostazioni per la privacy personalizzabili.

In questo modo, saprete sempre quando qualcuno viene a farvi visita, anche se siete sotto la doccia o in giardino: basta portarsi dietro il telefono. Costerebbe 99,99€ ma grazie agli sconti del Black Friday te la cavi con 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.