Siri cambia davvero: l’AI di Google può arrivare su iPhone prima del previsto

Da anni Siri è rimasta indietro rispetto agli assistenti più evoluti, e oggi Apple si trova nella posizione di dover recuperare terreno rapidamente mentre gli utenti si abituano a strumenti sempre più intelligenti e reattivi.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare con insistenza del nuovo aggiornamento di Siri, che potrebbe finalmente integrare le capacità dell’intelligenza artificiale Gemini di Google, portando un cambiamento concreto nell’uso quotidiano dell’iPhone. Non è ancora un rilascio ufficiale, ma le tempistiche suggeriscono che qualcosa potrebbe muoversi già a breve.

Secondo le informazioni emerse, Apple starebbe valutando di introdurre alcune funzionalità legate a Apple Intelligence già nelle prossime versioni beta di iOS, anche se con un rilascio graduale e non completo fin da subito.

Perché Apple sta cambiando approccio

Il motivo di questa accelerazione è semplice: negli ultimi anni Siri ha perso terreno rispetto a concorrenti come ChatGPT e gli assistenti basati su AI generativa, che riescono a comprendere meglio il contesto e gestire richieste più complesse.

Apple ha quindi deciso di appoggiarsi, almeno in parte, alla tecnologia Gemini, nata in casa Google, per migliorare rapidamente le capacità dell’assistente senza dover aspettare lo sviluppo completo di soluzioni interne.

Questa scelta segna un cambio importante, perché Apple ha sempre puntato su un ecosistema chiuso e controllato, mentre ora apre alla collaborazione con un concorrente diretto per colmare un ritardo che ormai è evidente anche agli utenti meno esperti.

Cosa cambierà davvero per chi usa iPhone

La differenza non sarà solo tecnica, ma si vedrà soprattutto nell’uso quotidiano di Siri, che dovrebbe diventare più naturale nelle risposte, più veloce nella comprensione e capace di gestire richieste più articolate senza perdersi nei passaggi intermedi.

In pratica, invece di ricevere risposte rigide o limitate, l’assistente potrà interpretare meglio ciò che l’utente chiede, collegando informazioni e contesto in modo più fluido, avvicinandosi a quello che oggi fanno già altri strumenti basati su intelligenza artificiale.

Resta però un punto centrale: Apple continuerà a mantenere una parte del sistema sul dispositivo o nei propri server, cercando di preservare il tema della privacy, che resta uno dei pilastri della sua comunicazione.

Tra ritardi e rilascio graduale

Nonostante le aspettative, la situazione non è così lineare come potrebbe sembrare, perché lo sviluppo della nuova Siri ha già subito diversi ritardi negli ultimi mesi, con alcune funzionalità rinviate a versioni successive del sistema operativo.

In origine, molte novità erano attese con iOS 26.4, ma problemi tecnici hanno spinto Apple a distribuire le funzionalità in modo più progressivo, con possibili aggiornamenti tra primavera ed estate.

Questo significa che anche se vedremo le prime funzioni a breve, la versione completa della nuova Siri potrebbe arrivare più avanti, con un’evoluzione graduale piuttosto che un salto immediato.

Una corsa che riguarda tutti gli assistenti

Quello che sta succedendo non riguarda solo Apple, ma tutto il settore degli assistenti digitali, dove la competizione si è spostata rapidamente verso modelli sempre più avanzati e capaci di gestire conversazioni complesse.

Con l’ingresso di Gemini all’interno dell’ecosistema Apple, anche l’iPhone entra in questa nuova fase, dove l’assistente non è più solo uno strumento per comandi semplici, ma diventa qualcosa di più vicino a un vero supporto quotidiano.

La sensazione è che siamo in un momento di transizione, in cui le promesse iniziano finalmente a trasformarsi in funzioni reali, ma con tempi più lunghi di quanto ci si aspettasse, e con utenti sempre più attenti a capire se questo cambiamento sarà davvero all’altezza delle aspettative.