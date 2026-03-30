Sicurezza su WhatsApp, la crittografia non serve a niente se non attivi queste 3 funzioni

L’utente medio di WhatsApp vive in una bolla di sicurezza garantita da quella piccola scritta gialla che compare in cima a ogni nuova chat: “I messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end”.

È un messaggio rassicurante, quasi ipnotico, che induce a credere di essere dentro un caveau inespugnabile. La realtà tecnica è però più sfumata. La crittografia protegge il viaggio del messaggio, il transito da un punto A a un punto B, ma non garantisce nulla sulla sicurezza delle estremità, ovvero i dispositivi stessi e le loro proiezioni digitali. Se il tunnel è blindato ma le porte d’ingresso sono lasciate accostate, la protezione decade istantaneamente.

Perché la crittografia su WhatsApp non basta più

Il primo, enorme buco nero riguarda i backup su cloud. Esiste un paradosso architettonico che molti ignorano: mentre la conversazione sul telefono è cifrata, la sua copia di sicurezza su Google Drive o iCloud, per impostazione predefinita, non lo è.

Un eventuale intruso non perderebbe tempo a tentare di violare i protocolli di crittografia di Meta (basati sul robusto sistema Signal), ma punterebbe direttamente al vostro spazio di archiviazione online, dove i dati giacciono spesso vulnerabili alle autorità o ad attacchi diretti. Attivare il backup crittografato end-to-end è l’unico modo per chiudere questa falla. Richiede la creazione di una password dedicata o di una chiave a 64 cifre; un dettaglio quasi esoterico per il consumatore di massa, ma fondamentale: se perdete quella chiave, nemmeno Amazon o Google potranno aiutarvi a recuperare i messaggi. È l’essenza della sovranità digitale.

C’è un’intuizione che dovremmo iniziare a considerare: la privacy non riguarda solo il nascondere segreti, ma il possesso della propria identità digitale. La verifica in due passaggi non è un semplice orpello, ma lo scudo contro il furto d’identità per ingegneria sociale. Non parliamo del codice SMS che arriva via rete cellulare, ma di un PIN personale di sei cifre che WhatsApp richiede periodicamente. Avete mai notato quel brevissimo istante di latenza, quel piccolo “tap” aptico quasi impercettibile che il telefono emette quando inquadrate il QR code per collegare WhatsApp Web? È il segnale fisico di un’estensione del vostro io digitale su un altro hardware. Senza il PIN della verifica in due passaggi, quell’estensione può essere clonata con una facilità disarmante.

Un altro aspetto laterale, spesso derubricato a mera notifica di servizio, è l’avviso che compare quando il codice di sicurezza di un contatto cambia. Molti lo trovano fastidioso, come un rumore di fondo nel flusso delle chat, ma è l’unico indicatore che il dispositivo del vostro interlocutore è stato sostituito o che qualcuno ha reinstallato l’app con quel numero. Ignorarlo significa accettare che l’identità dell’altra persona sia mutata senza verifiche.

Infine, il controllo granulare sulla visibilità. Lasciare che chiunque possa aggiungervi a un gruppo non è solo un problema di spam, ma una falla nei metadati. Essere parte di una lista contatti visibile a terzi sconosciuti permette a bot automatizzati di mappare le vostre interazioni. Limitare l’aggiunta ai gruppi ai soli contatti in rubrica e oscurare la foto profilo ai non salvati interrompe la raccolta di informazioni usate per alimentare truffe basate sul deepfake o sul phishing mirato. La sicurezza non è un pacchetto “chiavi in mano” offerto dagli sviluppatori, ma una serie di interruttori che l’utente deve decidere di attivare manualmente per non rendere la crittografia un accessorio puramente estetico.