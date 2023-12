Set di 2 Smart Tracker Tag a MENO DI 30€: regalo LAST MINUTE per gli amici smemorati

Siete stanchi di perdere le chiavi o di dimenticare dove avete messo il portafoglio? La soluzione è a portata di mano con il set di 2 Smart Tracker Tag ATUVOS, ora disponibili su Amazon a soli 29,99€, grazie a un coupon di sconto di 10€!

Questa offerta è l’ideale per chi cerca un modo semplice ed efficace per tenere traccia dei propri oggetti più importanti. Con ATUVOS, potrete dire addio ai momenti di panico e alle ricerche frenetiche: i vostri oggetti saranno sempre a portata di mano.

Smart Tracker Tag ATUVOS: modalità di utilizzo

Gli Smart Tracker Tag ATUVOS sono dotati di tecnologia Bluetooth avanzata, che vi permette di localizzare facilmente i vostri oggetti tramite smartphone.

Con una portata di fino a 76 metri in spazi aperti, questi tracker sono perfetti per tenere sotto controllo una vasta gamma di oggetti, dai portachiavi alle borse, dai portafogli agli zaini.

Una delle caratteristiche più notevoli di questi tracker è la loro compatibilità con iOS e Android. Scaricando l’app ATUVOS sul vostro smartphone, potrete collegare facilmente i tracker e iniziare a monitorare la posizione dei vostri oggetti in tempo reale. Inoltre, l’app offre funzionalità utili come la notifica di allontanamento, che vi avvisa se vi state allontanando troppo dai vostri oggetti, e la funzione di ricerca inversa, che vi permette di utilizzare il tracker per trovare il vostro telefono.

I Smart Tracker Tag ATUVOS sono anche incredibilmente resistenti e durevoli. Con un design compatto e resistente all’acqua, sono progettati per resistere alle sfide della vita quotidiana. Inoltre, la loro batteria a lunga durata garantisce che rimarranno operativi per mesi, senza la necessità di ricariche frequenti.

A soli 29,99€ su Amazon, il set di 2 Smart Tracker Tag ATUVOS è un investimento intelligente per chiunque voglia tenere traccia dei propri oggetti preziosi. Godetevi la tranquillità di sapere che i vostri oggetti sono sempre sicuri e a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.