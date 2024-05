Cuffie Logitech a metà prezzo con l'offerta di Amazon

Le cuffie Logitech G435 offrono una combinazione unica di prestazioni, comfort e sostenibilità. Grazie alla connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, queste cuffie garantiscono una libertà di gioco senza precedenti su una vasta gamma di dispositivi. Con un design leggero che pesa solo 165 g, sono estremamente comode da indossare per lunghi periodi di tempo.

La qualità della voce è assicurata dai doppi microfoni beamforming integrati, che permettono di essere uditi chiaramente senza la necessità di un braccio microfonico e riducono efficacemente il rumore di fondo.

L’audio è coinvolgente e ad alta fedeltà grazie ai driver da 40 mm, con compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic per un autentico suono surround. La batteria da 18 ore garantisce una lunga durata durante le sessioni di gioco, le conversazioni con gli amici e l’ascolto di musica senza interruzioni.

Il comfort è assicurato dai cuscinetti auricolari in memory foam e dalle dimensioni adatte alle teste più piccole, rendendo le cuffie adatte a una vasta gamma di utenti. Inoltre, la sostenibilità è un valore fondamentale per Logitech, con almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo utilizzata nelle parti in plastica e un’imballaggio in carta proveniente da foreste certificate FSC. Le cuffie G435 sono inoltre certificate CarbonNeutral.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto maxi del 50% sulle cuffie Logitech per un costo finale di 43,99€.