Segnalazioni di schermi rotti per Google Pixel Fold: un inizio difficile per il dispositivo

Google ha appena lanciato ufficialmente il suo primo dispositivo pieghevole, il Google Pixel Fold, ma purtroppo sono emerse segnalazioni di schermi danneggiati. A soli un giorno dal suo lancio, gli utenti stanno già lamentando problemi che vanno da piccoli danni a situazioni più gravi.

Schermi rotti e danneggiati: i primi problemi per Google Pixel Fold

Uno dei casi più sfortunati riguarda Ron Amadeo dell’Ars Technica, che ha riportato la morte del display OLED del suo dispositivo. Un minuscolo detrito si è infiltrato tra la protezione dello schermo e le cornici, causando danni irreparabili al pannello quando il telefono si è chiuso. Altri utenti su Reddit hanno segnalato piccole ammaccature nello stesso punto dello schermo, sebbene non abbiano notato malfunzionamenti evidenti.

Tuttavia, alla luce di questi problemi, la situazione è preoccupante. Un altro utente ha notato che la protezione dello schermo si stava staccando, lasciando un graffio. Altri hanno notato un leggeri graffi sulla protezione dello schermo interno dopo appena una settimana di utilizzo, il che non ispira molta fiducia. Un altro utente ha riferito che una linea rosa luminosa è comparsa sullo schermo interno del dispositivo dopo solo poche ore di utilizzo.

Nonostante Google offra opzioni di riparazione per il Pixel Fold, comprese le riparazioni in loco e per corrispondenza, questi problemi suscitano preoccupazioni sulla durabilità del dispositivo. Al momento, Google non ha fornito ulteriori dettagli sulle segnalazioni di schermi rotti, limitandosi a suggerire ai clienti di contattare il supporto per una soluzione.

Non è solo il Pixel Fold ad avere problemi di schermi rotti. Anche i proprietari di dispositivi Galaxy Z Fold e Z Flip di Samsung segnalano problemi simili, come protezioni dello schermo che si staccano, schermi danneggiati nella zona di piegatura e cerniere che non funzionano correttamente. Nonostante i progressi significativi nella durabilità dei dispositivi pieghevoli nel corso degli anni, è evidente che ci sono ancora sfide da affrontare.

Per gli utenti di dispositivi pieghevoli, è importante essere consapevoli del rischio di danni e prendere precauzioni adeguate. Mantenere un backup del dispositivo è essenziale, così come utilizzarlo con cautela in ambienti polverosi. Se possibile, l’acquisto di un piano di garanzia estesa può fornire ulteriore sicurezza.

Mentre la festa estiva degli smartphone pieghevoli è in corso, i problemi dei dispositivi come Google Pixel Fold dimostrano che vi sono ancora sfide da affrontare per garantire la durabilità e la robustezza di questi dispositivi innovativi.