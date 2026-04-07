Se ti rubano l’iPhone, questa funzione di iOS 26.4 può salvare i tuoi dati

Con iOS 26.4 Apple rafforza la sicurezza dell’iPhone introducendo una protezione pensata per i casi più delicati, quando il dispositivo finisce nelle mani sbagliate insieme al codice di sblocco.

La funzione si chiama Stolen Device Protection ed è stata progettata per impedire che chi ruba un iPhone possa accedere facilmente ai dati più sensibili. Il problema, negli ultimi anni, non è stato solo il furto del dispositivo, ma il fatto che spesso i ladri riescono anche a scoprire il codice osservando l’utente.

Una volta ottenuto il codice, le conseguenze possono essere serie: accesso alle password salvate, ai conti, alle impostazioni Apple ID. È proprio su questo scenario che Apple è intervenuta.

Cosa cambia con questa protezione

Con questa funzione attiva, alcune operazioni diventano molto più difficili da eseguire senza il proprietario del dispositivo. Non basta più conoscere il codice: serve anche l’autenticazione tramite Face ID o Touch ID per accedere a funzioni sensibili.

Tra queste ci sono l’accesso alle password salvate, la modifica delle impostazioni di sicurezza e alcune operazioni legate ai pagamenti. In pratica, anche se qualcuno ha in mano l’iPhone e conosce il codice, non può muoversi liberamente come prima.

In più, per le azioni più delicate entra in gioco un ulteriore livello di sicurezza: una attesa di un’ora prima di completare modifiche importanti, seguita da una nuova verifica biometrica. Questo tempo serve a dare al proprietario la possibilità di intervenire e bloccare il dispositivo.

Quando entra davvero in funzione

La particolarità di Stolen Device Protection è che lavora in modo intelligente. Il sistema riconosce i luoghi considerati sicuri, come casa o lavoro, e si comporta in modo diverso quando l’iPhone si trova altrove.

Se il dispositivo è lontano da queste aree, le protezioni diventano più rigide e richiedono verifiche aggiuntive. Questo evita complicazioni nell’uso quotidiano, ma aumenta il livello di sicurezza quando serve davvero. È un equilibrio pensato per non appesantire l’esperienza, ma allo stesso tempo bloccare i tentativi di accesso non autorizzati nei contesti più rischiosi.

Come attivarla su iPhone

Con iOS 26.4 la funzione viene attivata automaticamente su molti dispositivi, ma è sempre possibile verificarne lo stato nelle impostazioni. Basta entrare nella sezione dedicata a Face ID e codice per controllare se la protezione è attiva.

Chi preferisce può anche modificare il comportamento della funzione, ma l’impostazione predefinita è già pensata per offrire un buon livello di protezione senza complicazioni.

Apple ha scelto di renderla attiva di default proprio perché molte funzioni di sicurezza, se lasciate opzionali, finiscono per non essere utilizzate. In questo modo, invece, la protezione diventa immediata per tutti.

Una risposta concreta a un problema reale

Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui il furto dello smartphone non si limita alla perdita del dispositivo, ma diventa un accesso diretto alla vita digitale della persona. Foto, password, conti e identità online possono essere esposti in pochi minuti.

Con questa funzione Apple prova a intervenire proprio su quel punto critico: rendere inutile il semplice possesso del codice. Non elimina il rischio di furto, ma riduce in modo concreto le conseguenze.

È uno di quei cambiamenti che si notano poco nell’uso quotidiano, ma che diventano decisivi nel momento in cui qualcosa va storto. E proprio per questo rappresenta uno dei passi più interessanti nel modo in cui iPhone gestisce la protezione dei dati personali.